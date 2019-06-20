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20.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Западные читатели оценили перехват американского B-52 российским Су-27

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Источник изображения: Телеканал Звезда/youtube.com

Читатели британской газеты Daily Mail, комментируя статью о перехвате американского бомбардировщика В-52Н, назвали действия российского истребителя Су-27 полностью оправданными.

По мнению многих читателей Daily Mail, действия Су-27 были оправданны, так как в подобной ситуации то же самое сделали бы военные любой другой страны.

"Нельзя упрекать Россию за это, если бы их бомбардировщик подошел так близко к нашему воздушному пространству, то, как вы думаете, что бы произошло", – написал пользователь don.dixon, передает РИА "Новости".

"Скучно патрулировать небеса. Русские и американцы все время играют в опасные игры, чтобы развеять скуку", – предположил пользователь Onewhoknows.

"Веселые шутки для обеих сторон. Просто держат друг друга в напряжении абсолютно без всякой злобы. Экипажи с удовольствием поделились бы друг с другом пивом в своих странах", – заметил пользователь Eryops.

"Боже мой, как смеют русские делать то, что делают западные военные!" – сыронизировал пользователь jmb952381.

"B-52 – абсолютный "динозавр" и самая большая и медленная цель в небе. Это лучшее, что могут предложить США", – отметил пользователь Roarke.

Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной, американские самолеты приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей. Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.

В понедельник российские истребители Су-27 перехватили бомбардировщики B-52H ВВС США, которые приближались к границе России со стороны Черного и Балтийского морей. При этом американский B-52 после встречи с российским Су-27 совершил аварийную посадку. Позже появилось видео перехвата американского бомбардировщика российским Су-27.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
B-52
Су-27
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