В Ливии замечены ЗРПК "Панцирь-С1"

В сети опубликованы снимки из Ливии, на которых запечатлены зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Автором публикации является Махмуд Гамал (Камал), который разместил фотографии в своём микроблоге Твиттера.

Источник изображения: topwar.ru

Сам Гамал по поводу фотографий пишет, что фотографии "гуляют" по ливийскому сегменту Фейсбука и сделаны на авиабазе Гуфра, куда прибыл военный транспортник Объединённых Арабских Эмиратов.

По заявлениям, сделанным в ливийских СМИ, ЗРПК "Панцирь-С1" российского производства поставлен войскам, командующим которыми является маршал Халифа Хафтар. Речь идёт о Ливийской национальной армии, которая уже несколько месяцев пытается взять под свой контроль столицу страны Триполи.

Источник изображения: topwar.ru

На одном из опубликованных снимков можно видеть ЗРПК на автомобильной платформе, которая находится в бетонном укрытии.

Нужно отметить, что из ОАЭ и ранее осуществлялись поставки различной техники армии маршала Хафтара. По состоянию на 2018 год в вооружённых силах ОАЭ было около полусотни установок 96К6 "Панцирь-С1". ОАЭ закупила эти ЗРПК у России по контракту, стоимость которого оценивалась примерно в 800 млн долларов США.