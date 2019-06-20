Глава Пентагона Шанахан ушёл в отставку

Патрик Шанахан, исполнявший обязанности министра обороны США с декабря 2018 года, заявил во вторник, что он покидает правительство из-за "болезненной и глубоко личной семейной ситуации" десятилетней давности, которую он надеялся сохранить в тайне. На его место президент планирует поставить Марка Эспера, до этого занимавшего должность министра армии.

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Пентагон стал "дойной коровой"

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан проделал прекрасную работу. Но он решил не продолжать процесс утверждения, так как хочет уделить больше времени семье

- написал в твиттере глава Белого дома Дональд Трамп.

Трудно не испытывать сочувствия к Патрику Шанахану […] В то же время, как бы ни было сложно Шанахану, перемены, вероятно, к лучшему – для него, его семьи и страны

- рассуждает обозреватель издания Bloomberg Эли Лэйк.

По ее мнению, Шанахан был "не в своей тарелке" как гражданский лидер крупнейшей в мире армии. Он не был эффективным защитником интересов своего ведомства в лабиринтах исполнительной власти. Он не умел заводить друзей в Конгрессе. И он не умел объяснять политику президента союзникам и общественности.

Он сумел поссориться с законодателями по вопросу о поставках оружия Украине, заявив, что данный вопрос требует изучения. Тогда, в 2017 году, сенатор Джон Маккейн был так зол, что угрожал провести свою кандидатуру на пост главы Пентагона. Вывел из себя он и другого сенатора – Линдси Грэма, одного из самых стойких защитников Трампа в Конгрессе, когда отказался подробно осветить план президента по выводу войск из Сирии.

Военный бюджет стал при нем чуть ли не "дойной коровой": со слов Эли Лэйк, Белый дом распоряжался заложенными в него средствами по своему усмотрению, например, направлял их на постройку стены на мексиканской границе. Шанахан мог бы сопротивляться этим махинациям, но он этого не делал.

Риск катастрофы

Как указывает обозреватель Bloomberg Джонатан Бернштейн, с уходом Шанахана остается вакантной должность заместителя министра обороны, при том, что кандидатура на нее так и не выдвинута. Теперь, когда и.о. главы Пентагона станет министр армии Эспер, понадобится заменить его кем-то. Без руководителя функционирует министерство ВВС, который ушел в отставку еще 31 мая.

Всего в Пентагоне имеется все еще 10 важных вакансий, семь из них без номинантов […] Это рецепт для медленного ухудшения нормальной работы […] и повышения риска катастрофы, если внезапно потребуется кризисное управление

- указывает Бернштейн.