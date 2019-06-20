Голландский NOS назвал имена якобы причастных к нанесению удара по MH17

На нидерландском ТВ вышел репортаж, в котором представили якобы выводы комиссии по делу о катастрофе малайзийского "Боинга". Речь идёт о новостном выпуске телеканала NOS, на котором изначально выходили многочисленные фейки о событиях, произошедших в июле 2014 года в районе населённого пункта Грабово.

Источник изображения: brodv.ru

Телеканал заявляет, что следствие якобы установило "причастность" к нанесению удара по MH17 российских военнослужащих. Называются несколько фамилий. Это, как утверждается, некие Сергей Мучкаев, Олег Пулатов и Сергей Дубинский. При этом заявлено, что Сергей Мучкаев командовал 53-й зрб (зенитно-ракетной бригадой), дислоцированной под Курском.

Фактически голландский NOS подтверждает следующее: если комиссия действительно готова озвучить те же данные официально, то в ходе расследования она основывалась исключительно на фейках из социальных сетей. Одним из распространителей такого рода фейков являлся подконтрольный западным спецслужбам портал "интернет-расследований" Bellingcat. Тот самый, который решил проигнорировать такие вещи, как данные о представленном следствием номере ракеты комплекса "Бук". Напомним, что по номеру была установлена принадлежность этой ракеты одной из украинских частей.

Также на телеканале NOS объявлено, что источником "информации" стал бывший украинский военнослужащий Иван Безъязыков, который ранее был освобождён из плена (заявлено, что находился в плену ДНР). Судя по логике голландского телеканала, именно "в плену" украинскому военнослужащему и "сообщали" подробности о сбитом "Боинге".

Сегодня голландское следствие собирается выступить с заявлением по поводу хода расследования событий 17 июля 2014 года.