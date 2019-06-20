Крупнейший корабль ТОФ "Маршал Крылов" впервые примет участие в параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке

Владивосток. 19 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) - корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" - впервые примет участие в военно-морском параде в честь Дня Военно-Морского флота во Владивостоке, сообщила в среду пресс-служба ТОФ.

"Для подготовки к параду корабль уже поставлен к причалу Дальзавода, где будут проведены очистка и покраска корпуса", - говорится в сообщении.

Ранее "Маршал Крылов" прошел ремонт с модернизацией на базе "Дальзавода". В прошлом году корабль был задействован в морской части маневров "Восток-2018". В ходе учения с корабельного пункта управления в режиме реального времени осуществлялась координация действий тактических корабельных групп, береговых войск, морской авиации и авиации Восточного военного округа.