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20.06.2019
Интерфакс-АВН

Крупнейший корабль ТОФ "Маршал Крылов" впервые примет участие в параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке

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Корабль Тихоокеанского флота «Маршал Крылов» проекта 1914.1. Источник: Военное обозрение.

Владивосток. 19 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) - корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" - впервые примет участие в военно-морском параде в честь Дня Военно-Морского флота во Владивостоке, сообщила в среду пресс-служба ТОФ.

"Для подготовки к параду корабль уже поставлен к причалу Дальзавода, где будут проведены очистка и покраска корпуса", - говорится в сообщении.

Ранее "Маршал Крылов" прошел ремонт с модернизацией на базе "Дальзавода". В прошлом году корабль был задействован в морской части маневров "Восток-2018". В ходе учения с корабельного пункта управления в режиме реального времени осуществлялась координация действий тактических корабельных групп, береговых войск, морской авиации и авиации Восточного военного округа.

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