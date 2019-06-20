В состав германского флота введен головной фрегат проекта 125

17 июня 2019 года в главной германской военно-морской базе Вильгельмсхафен состоялась церемония ввода в строй ВМС ФРГ головного фрегата нового проекта 125 (F125) F 222 Baden-Württemberg. Фрегат был построен на судостроительном предприятии Blohm + Voss BV & Co. KG (с 2016 года входящем в состав компании Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG) в Гамбурге. Корабль был введен в строй с опозданием на пять лет относительно первоначальных плановых сроков реализации программы проекта 125, и два года позднее ранее планировавшегося "окончательного срока".

Введенный в строй ВМС ФРГ головной фрегат F 222 Baden-Württemberg проекта 125 (F125). Вильгельмсхафен, июнь 2019 года (с) министерство обороны ФРГ

Напомним, что программа создания для ВМС ФРГ фрегатов проекта 125 (F125) была начата в 2004 году. Эти корабли были призваны в количестве четырех единиц заменить восемь находившихся в составе германского флота с 1980-х годов "рабочих лошадок" - фрегатов проект 122 (типа Bremen). Проектирование и постройку фрегатов проекта 125 для германского флота осуществляет консорциум ARGE F125, объединяющий германское судостроительное объединение thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) и компанию Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. Первначально последней принадлежало 20 % участия в консорциуме, а головная роль в строительстве фрегатов проекта 125 была возложена на принадлежавшую TKMS гамбургскую верфь Blohm + Voss Naval GmbH. Однако в 2011 году TKMS продала активы Blohm + Voss, которые, после ряда перипетий и смены владельцев, были в итоге в конце в 2016 году выкуплены Lürssen Werft, которая в 2018 году консолидировала их как Blohm + Voss BV & Co. KG. Это фактически отдало Lürssen Werft ведущую роль в консорциуме ARGE F125.

Контракт стоимостью 2,69 млрд евро на постройку четырех фрегатов проекта 125 был выдан консорциуму министерством обороны ФРГ 27 июня 2007 года, сдача всех кораблей была первоначально намечена с 2014 по 2018 годы.

Строительство кораблей осуществлялось путем сборки из секций, строящихся для каждого корабля обеими партнерами по консорциуму (TKMS и Lürssen Werft), окончательная сборка и достройка производится по два фрегата каждым из участников (на верфях, соответственно, Blohm + Voss в Гамбурге и Lürssen Werft в Бремене). Ввиду противоречивых и постоянно изменявшихся требований германского флота к новым фрегатам, их проектирование затянулось, и фактическая постройка головного корабля F 222 Baden-Württemberg была начата только в 2011 году.

Головной фрегат F 222 Baden-Württemberg был начат фактической постройкой секций обеими компаниями консорциума в мае 2011 года. Церемония официальной закладки корабля на предприятии Blohm + Voss Naval GmbH в Гамбурге состоялась 2 ноября 2011 года, церемония крещения - 12 декабря 2013 года, а спуска на воду - 31 марта 2014 года.

Заводские ходовые испытания Baden-Württemberg были начаты 6 апреля 2016 года, и тогда новым сроком сдачи корабля флоту была названа середина 2017 года. Однако испытания корабля значительно затянулись из-за выявившихся многочисленных недостатков и необходимости доработок. В конце 2017 года фрегат был возвращен верфь для доделок. Только 30 апреля 2019 года Baden-Württemberg был официально передан министерству обороны ФРГ, и толькотеперь введен в строй германского флота с подъемом военно-морского флага.

В настоящее время осуществляется достройка трех остальных кораблей проекта 125 - фрегатов F 223 Nordrhein-Westfalen (сборка на верфи Lürssen Werft в Бремене, заложен 24 октября 2012 года, спущен на воду 9 апреля 2015 года), F 224 Sachsen-Anhalt (сборка на верфи Blohm + Voss в Гамбурге, заложен 4 июня 2014 года, спущен на воду 4 марта 2016 года) и F 225 Rheinland-Pfalz (сборка на верфи Lürssen Werft в Бремене, заложен 29 января 2015 года, спущен на воду 24 мая 2017 года). Ввод их в строй ВМС ФРГ теперь намечен, соответственно, на конец 2019, середину 2020 и начало 2021 года.

Фрегаты проекта 125 являются крупными кораблями полным водоизмещением 7200 т, длиной 149,5 м и шириной 18,8 м.

Церемония ввода в строй ВМС ФРГ головного фрегата F 222 Baden-Württemberg проекта 125 (F125). Вильгельмсхафен, 17.06.2019 (с) министерство обороны ФРГ

Головной германский фрегат F 222 Baden-Württemberg проекта 125 (F125) (с) ВМС ФРГ