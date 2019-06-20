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20.06.2019
Lenta.ru

Конструктор раскрыл возможности С-500

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Перспективный российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 "Прометей" способен бороться с баллистическими целями всех типов, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию — первый заместитель генерального конструктора концерна "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

"У С-500 расширен типаж целей. Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление", — сказал специалист.

Друзин отметил, что основу локационных средств С-500 "Прометей" составляют локаторы, построенные на основе активных фазированных решеток, в которых отсутствует передающее устройство — сигнал формируется самой антенной.

"В ее составе имеются относительно небольшие по мощности усилители, которые специальным образом фазируются. Вместо электровакуумных приборов с напряжениями 30-40 киловольт используются приборы с напряжением не более 27 вольт. Это конструктивно существенно упрощает задачу. Это положительно влияет на надежность, а также на безопасность эксплуатации", — уточнил конструктор.

В мае сообщалось, что ЗРК С-500 "Прометей" требуют защиты комплексами малой и средней дальности, в частности, "Буками", "Торами" и "Панцирь-С".

В апреле заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Юрий Грехов заявил, что разработка С-500 "Прометей" и ряда перспективных радиолокационных станций близится к завершению.

Согласно имеющимся данным, С-500 "Прометей" отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
ГЗЛА
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