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20.06.2019
bmpd.livejournal.com

IAI и Embraer предлагают дешёвый самолёт ДРЛО и управления

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Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в IAI и Embraer предлагают дешёвый самолёт ДРЛОиУ

Израильская ЭЛьТА (дочернее предприятие IAI) и бразильская компания Embraer предлагают на мировом рынок самолётов ДРЛОиУ новый продукт - P600 AEW (AEW - Airborne early warning). Самолёт должен стать существенно дешевле конкурентов и предназначен для развивающихся стран, не имеющих финансовых возможностей купить более дорогие самолёты данного класса

Удешевление достигнуто двумя путями: выбор платформы и типа РЛС.

P600 AEW базируется на директорском самолёте (business jets) Embraer Praetor 600. Речь идёт о самолёте с максимальной взлётной массой 19,440 кг и ценой около 21 млн долларов (на 2018 г.). Для сравнения, Gulfstream G550, на базе которого создан самолёт ДРЛОиУ "Нахшон Эйтам" ВВС Израиля, имеет максимальную взлётную массу 41,277 кг и стоит 61.5 млн долларов (на 2017 г.). Значительно дешевле стоит и эксплуатация самолёта.

Что касается РЛС, то как и ранее, используются РЛС с активной фазированной антенной решёткой (AESA), но с новым типом антенны, т.н. "плиточной антенной" (Tile array antenna). Данный вид антенны позволяет снизить число приёмо-передающих модулей (без потери дальности и качества обнаружения) и тем самым сделать РЛС более дешёвым. Используются 2 антенны с углом обзора 120 градусов каждая (т.е. всего 240 градусов).

В рамках разделения труда Embraer отвечает за сам самолёт, его техобслуживание, систему связи и интеграцию систем на платформе. ЭЛьТА отвечает за РЛС, прочие электронные системы и их общую интеграцию.

В зависимости от желаний заказчика, кроме РЛС самолёт может нести системы определения свой-чужой (IFF), системы электронной разведки (ESM/ELINT) с возможностью предупреждения о радарном облучении (RWR), системы управления и контроля (C2), развитую систему связи (включая подключение к сетям передачи данных (NCW) и спутниковой связи), системы самообороны (SWS).

Ссылки:

[*]IAI и Embraer обращаются к сегменту клиентов, которые ищут дешёвые самолёты ДРЛО, israeldefense, 18.06.19.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Израиль
Компании
Embraer
General Dynamics
IAI
Navantia
Проекты
АФАР
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