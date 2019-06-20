Патрульный корабль "Василий Быков" проекта 22160 в испанском порту Сеута

Оригинал взят у коллеги dambiev в Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в испанском порту Сеута

Новый российский патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков", совершающий переход из Черного моря на Балтику для участия в главном военно-морском параде, во вторник [18 июня 2019 года] зашел в порт испанского анклава на севере Марокко Сеута.

Как сообщили перед дальним походом корабля в пресс-службе Черноморского флота России, "в ходе межфлотского перехода экипажу предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль, пройти Чёрное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана.

Главный военно-морской парад состоится в Кронштадте в день ВМФ России - 28 июля.