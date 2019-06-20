Войти
20.06.2019
Интерфакс-АВН

США готовы содействовать налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном - Болтон

273
0
0
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с главами МИД Азербайджана и Армении в конце недели.

"С нетерпением ожидаю встреч в конце этой недели с министром иностранных дел Армении и министром иностранных дел Азербайджана с тем, чтобы способствовать продолжению диалога между ними", - написал Болтон в своем твиттер.

"Соединенные Штаты готовы оказать содействие в продвижении дела мира в регионе", - добавил он.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Германия
Италия
Россия
США
Турция
Финляндия
Франция
Швеция
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
29.05.2019
Посредники по Карабаху на встречах в Ереване затрагивали вопрос участия самопровозглашенной республики в урегулировании - МИД Армении
13.05.2019
Карабахское урегулирование позволит нормализовать отношения Баку и Еревана - МИД Азербайджана
08.04.2019
Встреча лидеров Азербайджана и Армении в Вене показала, что у сторон конфликта есть почва для диалога - Мамедъяров
08.04.2019
Учения ВС Азербайджана нацелены на проведение наступательных операций - министр обороны
27.01.2016
Дипломаты России и Ирана обсудили нагорно-карабахское урегулирование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.06 07:11
  • 21
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 20.06 07:06
  • 11
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 20.06 06:55
  • 11
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 20.06 06:30
  • 14
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 20.06 05:31
  • 2
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 20.06 03:49
  • 164
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 20.06 02:00
  • 5
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 20.06 00:39
  • 3
National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"
  • 19.06 23:28
  • 6
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 20:55
  • 774
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 20:17
  • 32
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 20:03
  • 1
Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW
  • 19.06 19:30
  • 32
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 19.06 19:21
  • 37
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 19.06 18:41
  • 1
В конце года в море выйдет модернизированный фрегат "Маршал Шапошников"