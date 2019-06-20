США готовы содействовать налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном - Болтон

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с главами МИД Азербайджана и Армении в конце недели.

"С нетерпением ожидаю встреч в конце этой недели с министром иностранных дел Армении и министром иностранных дел Азербайджана с тем, чтобы способствовать продолжению диалога между ними", - написал Болтон в своем твиттер.

"Соединенные Штаты готовы оказать содействие в продвижении дела мира в регионе", - добавил он.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.