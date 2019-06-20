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20.06.2019
Военно-промышленный курьер

Что забыли шведы в Калининграде

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Источник изображения: vpk-news.ru

За последние сутки у российских границ были замечены три воздушных разведчика НАТО, сообщает мониторинговый авиационный ресурс PlaneRadar.

У границ Калининградской области на высоте 11,3 км курсировал самолёт радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002, взлетевший с авиабазы в Линчепинге.

Взлетевший с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10 - 2043 и позывным UAVGH000 днем вел разведку у линии соприкосновения конфликтующих сторон в Донбассе, а потом  ушел к Черноморскому побережью России и облетел Крымский полуостров.

Почти в это же время у границ Крымского полуострова провел разведывательный полёт противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168997.

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Страны
Россия
США
Швеция
Продукция
Global Hawk
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