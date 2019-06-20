Россия убивает американскую систему GPS

Российская армия и флот располагают системами электронной борьбы, полностью выводящими из строя аппаратуру GPS-навигации, которой пользуются военные США, сообщает китайский интернет-портал Sina.

По мнению журналистов портала, всё более частые военные поражения США и их сателлитов обусловлены именно этим фактором, так как степень работоспособности системы GPS напрямую влияет на эффективность действий американских военных.

Авторы материала указывают, что по этой причине Пентагон принимает меры для скорейшей разработки GPS-оборудования, защищённого от помех. Тем не менее, уже созданные образцы такого оборудования нуждаются в глубокой модернизации, так как российские разработчики систем РЭБ тоже не стоят на месте.

"Из-за того, что система GPS оказалась не защищена от помех, ложных сигналов и неполадок на спутниках, Соединенным Штатам, возможно, придется совсем от неё отказаться, так как фактически она лишь ослабляет их Вооруженные силы", - указано в материале.

"Применение Россией глушителей GPS в Сирии, Северной Европе и на Скандинавском полуострове является доказательством серьёзных проблем в навигационной системе США. Для таких операций необходимы развитые электронно-коммуникационные технологии и превосходные знания в математике, чем русские как раз и известны", - считают эксперты.