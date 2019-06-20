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20.06.2019
ТАСС

В Минобороны заявили, что средства поражения Су-57 превзойдут зарубежные аналоги

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: © AP Photo/Pavel Golovkin

По словам начальника Главного управления вооружения Анатолия Гуляева, серийное производство некоторых перспективных образцов начнется уже в 2020 году

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Истребители пятого поколения Су-57, которые будут серийно поставляться для Минобороны, будут вооружены средствами поражения, превосходящими иностранные аналоги, часть перспективных вооружений для самолета поступит в серийное производство уже в следующем году. Об этом говорится в статье начальника Главного управления вооружения Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Анатолия Гуляева, опубликованной в среду в газете "Красная звезда".

"Все самолеты Су-57, которые будут серийно поставляться в Вооруженные Силы Российской Федерации, будут вооружены современными авиационными средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги", - отметил он.

Гуляев напомнил, что в настоящее время в Минобороны завершаются государственные испытания этого многофункционального авиационного комплекса. Вместе с самолетом армия получит комплекты авиационного вооружения, предназначенные для применения в том числе из внутрифюзеляжных отсеков, а также средства наземного обслуживания и обеспечения полетов, сказал он.

"На сегодняшний день на поставки значительной части авиационных средств поражения, которыми будет вооружен самолет Су-57, уже заключены государственные контракты <...> Часть изделий, государственные испытания по которым должны были завершиться в начале 20-х годов, уже в следующем году будут предъявлены на государственные испытания и поступят в серийное производство. Целый ряд перспективного вооружения успешно испытан, в том числе в Сирии, и в настоящее время осуществляется подготовка производства заводами-изготовителями к их серийному выпуску", - отметил Гуляев.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая сообщил на совещании по оборонной тематике, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57, комплексный контракт будет заключен в ближайшее время. Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о готовности произвести 76 истребителей пятого поколения Су-57 к 2028 году. Для этих целей уже подготовлено производство на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

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