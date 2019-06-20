"Сухие" крымские: полуостров защитят новейшие истребители

В Крыму разместят новейшие сверхманевренные истребители Су-35С — ими будет перевооружен один из авиационных полков, базирующихся на полуострове. Ранее планы по размещению этих истребителей в Крыму военным ведомством не разглашались. Су-35С способен не только гарантированно уничтожать самолеты пятого поколения, но и эффективно поражать наземные и надводные цели, что особенно важно для контроля воздушного пространства над Черным морем, отмечают эксперты.

В Крыму разместят новейшие сверхманевренные истребители Су-35С — ими будет перевооружен один из авиационных полков, базирующихся на полуострове. Ранее планы по размещению этих истребителей в Крыму военным ведомством не разглашались. Су-35С способен не только гарантированно уничтожать самолеты пятого поколения, но и эффективно поражать наземные и надводные цели, что особенно важно для контроля воздушного пространства над Черным морем, отмечают эксперты.

Принципиальное решение о размещении Су-35С в Крыму уже принято. Замена старых типов самолетов производится в рамках перевооружения на новые виды техники, рассказали "Известиям" в Минобороны. Крымские "тридцать пятые" станут резервом для группировки российских войск в Сирии. В случае обострения ситуации их можно оперативно перебросить на авиабазу Хмеймим, рассказали "Известиям" источники в военном ведомстве. В прошлом году подобную передислокацию уже отрабатывали: в течение суток из Крыма в арабскую республику была переброшена эскадрилья Су-30СМ одного из полков морской авиации Черноморского флота.

Ультрасовременный "Сухой"

Сейчас Су-35С считается самым совершенным отечественным истребителем, который относится к поколению 4++. Самолет получил переработанный планер, кардинально отличающийся от предыдущих поколений истребителей семейства Су-27. В частности, у него нет переднего горизонтального оперения и тормозного щитка, расположенного сразу за фонарем планера, как у Су-30СМ.

На Су-35С установлены два двухконтурных турбореактивных двигателя АЛ-41Ф1С с форсажной камерой, плазменной системой зажигания и всеракурсно управляемым вектором тяги. Эти двигатели ­планируется ставить на первые отечественные серийные самолеты пятого поколения Су-57. Именно они делают самолет сверхманевренным и позволяют ему разгоняться на высоте 11 тыс. м до скорости 2250 км/ч.

Основой прицельно-навигационного комплекса стала РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 "Ирбис", дополненная оптико-электронной станцией. Она позволяет обнаруживать на расстоянии 400 км до 30 воздушных и четырех наземных целей и одномоментно атаковать сразу несколько из них. "Тридцать пятый" имеет 30-мм встроенную пушку ГШ-301 со скорострельностью 1,5 тыс. выстрелов в минуту. На эти истребители можно подвешивать до 14 управляемых ракет класса "воздух-воздух", а также противокорабельные и противолодочные ракеты класса "воздух-поверхность" и корректируемые авиабомбы.

Истребитель имеет средства радиоэлектронной борьбы, его можно усилить станциями групповой радиоэлектронной защиты. Кабина пилота оснащена тремя жидкокристаллическими экранами и голографическим индикатором на лобовом стекле, что помогает летчику без лишних усилий держать воздушную обстановку под контролем.

Су-35С могут уничтожать любые морские цели, от небольшого катера до авианосца, а также укрепления и бронированную военную технику. Это стало возможным благодаря новой высокоточной крылатой ракете Х-35У, которая летом 2017 года успешно прошла боевые испытания в Сирии.

Самыми мощными ВВС в Черноморском регионе считаются турецкие. Они имеют на вооружении более 200 истребителей F-16 различных модификаций. Наиболее опасные из них — обновленные по варианту Block 50 машины с радарной активной фазированной решеткой и новейшими американскими ракетами ближнего боя AIM-9X Sidewinder. Но этот истребитель относится к четвертому поколению и по основным характеристикам уступает "тридцать пятому".

В настоящее время на вооружении российских воздушно-космических сил находится более 70 истребителей Су-35С. Появление "тридцать пятых" серьезно усилит российскую воздушную группировку на юго-западе страны, рассказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров.

— Су-35С создавался как истребитель, который может бороться с самолетами пятого поколения, — рассказал "Известиям" Антон Лавров. — В странах Причерноморья таких машин нет. Сейчас это лучший самолет в регионе. Его присутствие в Крыму гарантирует контроль за небом над акваторией всего Черного моря.

Ждет Севастополь

Самолеты, скорее всего, передадут 38-му истребительному авиаполку 4-го командования ВВС и ПВО, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В настоящее время в его составе есть Су-27СМ и другие самолеты такого же типа ранних модификаций — эти истребители постепенно устаревают. В то же время Крым имеет особое стратегическое значение, хотя бы потому что позволяет держать под прицелом всю акваторию Черного моря, — пояснил он. — Страны НАТО сейчас проявляют к полуострову повышенный интерес: их самолеты-разведчики и беспилотники постоянно летают рядом. Поэтому появление в Крыму Су-35С выглядит логично, ведь они способны справиться с самыми новыми самолетами вероятного противника, что позволит российским ВКС проконтролировать воздушную обстановку в данном районе.

38-й истребительный авиаполк базируется в Севастополе на аэродроме Бельбек, основные работы по модернизации которого завершились в прошлом году. Он получил новую (вторую по счету) взлетно-посадочную полосу длиной 3450 м, а также места для стоянки воздушных судов и здание гражданского аэропорта. Теперь аэродром может принимать любые типы летательных аппаратов как военного, так и гражданского назначения круглосуточно и в любых погодных условиях. После реконструкции Бельбек может размещать у себя на постоянной основе стратегические бомбардировщики любого типа, состоящие на вооружении российских ВКС: Ту-95, Ту-160 и Ту-22М. Согласно данным портала госзакупок, сумма только открытых контрактов на модернизацию аэродрома превысила 1 млрд рублей.

Крым по праву считается местом рождения российской авиации. В 1910 году там была создана первая в Российской империи Севастопольская офицерская школа авиации, которая находилась в районе реки Кача. Аэродром Бельбек был построен перед Великой Отечественной войной — в 1938 году. Первыми самолетами, базирующимися на нем, стали истребители И-15бис.