Northrop создаст 3D-принтер для сверхзвукового оружия Raytheon

Компания Raytheon и корпорация Northrop Grumman объявили во вторник о подписании соглашения по разработке ракетно-тактических систем с реактивным двигателем. Договор о сотрудничестве позволит объединить возможности обеих компаний для ускорения разработки и демонстрации готовности производить тактические ракетные системы следующего поколения.

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Корпорации Raytheon и Northrop Grumman объединяют усилия для ускорения разработки гиперзвукового оружия с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД). Этот проект развивается в рамках программы Американского агентства перспективных исследований DARPA. В рамках нее идет работа над несколькими проектами по созданию как гиперзвукового вооружения.

Корпорации объединяют усилия для победы

Raytheon и Northrop Grumman пытаются объединить усилия вокруг краткосрочной программы, рассчитанной до 2020 года: Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Основным подрядчиком в проекте является Raytheon. Northrop Grumman, в свою очередь, предоставит ГПВРД-двигатель, полностью изготовленным из 3D-печатных деталей. Том Бессинг, вице-президент отдела передовых ракетных систем Raytheon, подтвердил, что система сделала еще один шаг вперед.

На ближайшее время у нас запланированы летные испытания.

- заявил Бессинг во время брифинга, прошедшего в рамках авиакосмического салона в Ле Бурже.

Хотя точный график тестов засекречен, представитель Raytheon отметил, что компании уже провели множественные наземные испытания.

Камера сгорания и другие элементы, все что мы делаем сейчас – все делается при помощи аддитивных технологий. Мы также ищем способы, чтобы уменьшить вес, чтобы у нас было больше топлива, больше полезной нагрузки.

- отметил Бессинг.

Камера сгорания напечатана на 3D-принтере

Двигатель Northrop напечатан на 3D-принтере с использованием передовых материалов, утверждает Джон Уилкокс, вице-президент компании по передовым программам и технологиям.

В нем есть точки, где вы должны сварить аддитивно изготовленные детали, но сейчас даже камера сгорания напечатана. Мы думаем, что наша компания первая, кто когда-либо печатал полноценную камеру сгорания для гиперзвукового воздушно-прямоточного двигателя. Эта технология повысит доступность гиперзвукового оружия.

Команда Raytheon-Northrop конкурирует за финальный контакт HAWC с компанией Lockheed Martin.