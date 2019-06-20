Эрдоган ожидает скорой поставки С-400
Реджеп Тайип Эрдоган.
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Стамбул. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что рассчитывает в скором времени получить от РФ ЗРС С-400.
"Это завершенное дело для нас, в скором времени мы получим наш заказ", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана об С-400.
7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.
24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.
Министр обороны Турции Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
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