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20.06.2019
Интерфакс-АВН

Эрдоган ожидает скорой поставки С-400

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: gazeta.ru

Стамбул. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что рассчитывает в скором времени получить от РФ ЗРС С-400.

"Это завершенное дело для нас, в скором времени мы получим наш заказ", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана об С-400.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

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С-400 Триумф
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