Истребители США не нужны? На чем будет летать Европа

Франция и Турция показали макеты истребителей 5-го поколения в Ле-Бурже

На открывшемся в понедельник авиасалоне в Ле-Бурже французская компания Dassault Aviation представила полноразмерный макет европейского истребителя пятого поколения NGF (Next generation fighter). Будущий макет своего истребителя показала и Турция, которая может столкнуться с проблемами в закупке F-35 у США из-за приобретения Анкарой российских С-400. Как будут выглядеть самолеты будущего европейских стран, разбиралась "Газета.Ru"