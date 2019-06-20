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20.06.2019
ТАСС

В Чечне восстановят самолет советских космических экипажей

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Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © Таисия Боршигова/ТАСС

Этому будет содействовать глава региона Рамзан Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 18 июня. /ТАСС/. Самолет Ту-104, на котором летали первые экипажи советских космонавтов, будет восстановлен при содействии главы Чечни. Об этом стало известно на встрече руководства Центра подготовки космонавтов с Рамзаном Кадыровым в Грозном.

"Хочу сказать по поводу письма, которое было направлено в ваш адрес руководством Центра подготовки космонавтов. Для коллег имеет большое значение первый самолет, на котором летали все первые экипажи наших космонавтов, начиная с Юрия Гагарина … По вашему поручению мы уже приступили к работе, и специалисты восстанавливают этот самолет", - сообщил Кадырову куратор Российского университета спецназа Даниил Мартынов.

Руководитель Центра Павел Власов поблагодарил Кадырова за поддержку в этом вопросе.

"Все, что необходимо, мы готовы сделать. Мне приятно поучаствовать в вашей работе", - отметил в свою очередь глава Чечни.

Делегация Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина прибыла в Грозный во вторник. Они посетили Российский университет спецназа в Гудермесе, где российские космонавты будут проходить подготовку и встретились с руководителем региона.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Дания
Россия
Компании
ЦПК Гагарина
Персоны
Рамзан Кадыров
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