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19.06.2019
ТАСС

Российские ракетчики отправились в Минск на празднование Дня независимости Белоруссии

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9П162
Боевая машина 9П162 самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К128-1 «Корнет-Т» в ходе боевых стрельб курсантов 1000-го Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа. Коломна (Московская область), 20.04.2017.
Источник изображения: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»

Им предстоит преодолеть более 1000 км

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Военнослужащие и техника ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа отправились в Минск на торжества ко Дню независимости Белоруссии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы округа.

"Военнослужащие и боевая техника ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа завершили погрузку на платформы и убыли железнодорожным транспортом в Минск для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости Республики Беларусь. Всего ракетчикам предстоит преодолеть путь длиной более 1000 км", - сообщили в округе.

3 июля 2019 года по главной площади Минска пройдут маршем более 300 военнослужащих Кантемировской дивизии и Севастопольской отдельной мотострелковой бригады. В воздушной части парада Россию представят многоцелевые вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные Ка-52, многоцелевые истребители Су-30 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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