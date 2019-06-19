Российские ракетчики отправились в Минск на празднование Дня независимости Белоруссии

Им предстоит преодолеть более 1000 км

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Военнослужащие и техника ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа отправились в Минск на торжества ко Дню независимости Белоруссии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы округа.

"Военнослужащие и боевая техника ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа завершили погрузку на платформы и убыли железнодорожным транспортом в Минск для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню независимости Республики Беларусь. Всего ракетчикам предстоит преодолеть путь длиной более 1000 км", - сообщили в округе.

3 июля 2019 года по главной площади Минска пройдут маршем более 300 военнослужащих Кантемировской дивизии и Севастопольской отдельной мотострелковой бригады. В воздушной части парада Россию представят многоцелевые вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные Ка-52, многоцелевые истребители Су-30 и истребители-бомбардировщики Су-34.