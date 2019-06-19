В первый день Ле Бурже "Боинг" не получил ни одного заказа

В первый день 53-го Парижского авиасалона в Ле Бурже аэрокосмический гигант "Боинг" не получил ни одного нового заказа. Проблемы авиагиганта связаны с серией крушений новейших самолетов Boeing 737 Max.

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В эти дни в Париже проходит Международный аэрокосмический салон "Ле Бурже-2019". В ходе мероприятия обычно подписывается большое количество сделок, связных с отраслью. Однако в этот раз один из крупнейших игроков на рынке, американская авиационная корпорация Boeing в первый же день салона осталась без новых заказов на свои самолеты, в то время как ее прямой конкурент Airbus подписал контракты и опционы на 123 авиалайнера.

Задача Boeing - вернуть доверие

Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг признался телеканалу CNBC, что на данном авиасалоне основная задача компании - не подписание новых контрактов. Корпорация пытается убедить своих клиентов и поставщиков в том, Boeing добился прогресса и ему удастся вернуть Boeing 737 Max в небо, возобновив разрешение на полеты.

Мы вернем самолет в воздух, когда это станет безопасно. Это самое важное.

- сказал Меленберг в интервью. По предварительным оценкам, Boeing 737 Max сможет подняться в небо не раньше, чем через 10-12 недель.

Для сравнения, корпорация Airbus прилетела в Париж, ожидая получить множество заказов с введением в строй нового самолета с узким кузовом, A321XLR. Ожидания менеджеров компании оправдались: компания Air Lease Corporation, один из крупнейших мировых игроков на рынке лизинга пассажирских самолетов, подписала контракт стоимостью 11 миллиардов долларов на 100 самолетов Airbus, включая 27 XLR.

Генеральный директор Air Lease Джон Плайджер заявил CNBC, что XLR станет "хитом", как только начнутся первые поставки самолета в 2023 году.

По нашему мнению, это реальная замена 757, но с гораздо более экономичная в плане расхода топлива.

- сказал он.

СПРАВКА

Эксплуатация Boeing 737 MAX приостановлена вследствие двух катастроф, произошедших с периодичностью несколько месяцев. 29 октября 2018 года в Индонезии разбился лайнер компании Lion Air, тогда погибли 189 человек. В марте 2019 года потерпел крушение самолет Ethiopian Airlines. Жертвами инцидента стали 157 человек. Обе аварии имели сходные признаки.

По итогам расследования глава Boeing признал, что новые самолеты могли разбиться из-за ошибочной работы системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая, в теории, должна была помогать пилотам управлять лайнером. Несмотря на внесенные впоследствии коррективы и обновление программного обеспечения, доверие к самолету и его производителю было подорвано. На данный момент ведущие государства мира, включая Россию, приостановили эксплуатацию лайнеров этой серии.