Войти
19.06.2019
Lenta.ru

"Роскосмос" назвал "нетрадиционных партнеров" вместо США и Европы

526
0
0
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

"Роскосмос" продолжит сотрудничество с "традиционными партнерами" из стран Европы, Америки и Азии, одновременно проводя поиск новых, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор "Главкосмоса" (оператор внешнеэкономической деятельности госкорпорации) Дмитрий Лоскутов.

"Планируем расширить перечень стран-партнеров за счет таких регионов, как Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка", — сказал топ-менеджер.

По словам гендиректора, российские специалисты готовы оказать заинтересованным сторонам необходимую помощь в создании, отправке и стыковке с Международной космической станцией (МКС) национальных модулей. Лоскутов заявил, что в "Главкосмосе" "фиксируют интерес зарубежных партнеров" к таким российским проектам, как ракеты "Союз-5" и "Енисей", семейство носителей "Ангара" и пилотируемый корабль "Федерация".

Гендиректор также заявил, что выведение к МКС трех модулей ("Наука", стыковочного и научно-энергетического модулей) обеспечит полную автономность российского сегмента станции.

Последнее заявление Лоскутова противоречит сообщению источника РИА Новости, согласно которому многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" после замены оригинальных топливных баков емкостями разгонного блока "Фрегат" не сможет стать базовым блоком российской национальной околоземной станции.

В июне сообщалось, что "Роскосмос" скроет правду о неработающих российских спутниках.

Ранее в том же месяце стало известно, что инвесторы из ОАЭ выделят госкорпорации денежные средства для реконструкции "Гагаринского старта" на космодроме Байконур. С этой площадки 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.

В апреле 2018 года генеральный директор "Центра Хруничева" Алексей Варочко заявлял, что "Наука" достроена и до конца 2018 года будет отправлена на космодром Байконур. "Он уже доделан. Наша задача — поставить его на космодром до конца года", — отмечал менеджер.

"Наука" строится "Центром Хруничева" с середины 1990-х годов. Запустить 20-тонный модуль рассчитывали в 2007-м, однако сроки неоднократно переносились, дважды — в 2013 и 2016 годах — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. "Наука" должна стать базовым модулем российской национальной космической станции после того, как не ранее 2024 года МКС прекратит свое существование.

В настоящее время запуск "Науки" намечен на конец 2020 года.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Продукция
Ангара
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Союз-5 РН
Федерация КК
Похожие новости
19.06.2019
Гендиректор "Главкосмоса": Россия готова строить модули МКС для других стран
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
22.12.2017
Ракеты и люди
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 6
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 19.06 15:48
  • 773
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 15:05
  • 16581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.06 14:19
  • 15
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 19.06 12:43
  • 28
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 12:28
  • 1
Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300
  • 19.06 12:14
  • 6
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 19.06 11:38
  • 10
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 19.06 11:36
  • 1
Русофобия лечится гиперзвуком
  • 19.06 11:35
  • 1
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
  • 19.06 11:21
  • 2
Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения
  • 19.06 10:50
  • 3
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 19.06 10:28
  • 4
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 09:19
  • 107
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.06 23:04
  • 2
"Романтика кончилась": куда бегут пилоты