В кемеровском аэропорту приземлился самолет НАТО

В Кемеровском аэропорту приземлился самолет военно-воздушных сил Германии, принадлежащий НАТО. Фотографии судна Airbus A400M-100 опубликовало издание "Сибдепо" во вторник, 18 июня.

Очевидец и автор снимков рассказал изданию, что 13 июня самолет, следовавший из Азии, должен был сесть на дозаправку в Новосибирске. Однако из-за неблагоприятных погодных условий (в Новосибирске была гроза) вместо Толмачево он направился в Кемерово.

По словам очевидца, в аэропорту воздушное судно провело два часа, а затем вылетело дальше по своему маршруту, пишет "Газета.ру".

15 июня сообщалось о пассажирском самолете, который экстренно приземлился на брюхо в Бразилии. В результате инцидента два пассажира из 34 получили ушибы.