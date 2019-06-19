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19.06.2019
Известия.ru

В "Роскосмосе" задумались о размещении станций ГЛОНАСС в Африке

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Наземные станции российской навигационной системы ГЛОНАСС могут разместить на территории стран Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов. Об этом во вторник, 18 июня, сообщил заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев, пишет ТАСС.

"Переговоры по вопросу размещения наземных станций ГЛОНАСС ведутся со странами Юго-Восточной Азии, Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов", — рассказал он.

13 июня Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины (CONAE) предложила России разместить станции ГЛОНАСС на своей территории.

ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) — советская/российская спутниковая система навигации, разработана по заказу Министерства обороны СССР.

Предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Доступ к гражданским сигналам ГЛОНАСС в любой точке земного шара на основании указа президента РФ предоставляется российским и иностранным потребителям на безвозмездной основе и без ограничений.

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Страны
Аргентина
Россия
Продукция
Глонасс-М
Компании
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Проекты
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