В "Роскосмосе" задумались о размещении станций ГЛОНАСС в Африке

Наземные станции российской навигационной системы ГЛОНАСС могут разместить на территории стран Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов. Об этом во вторник, 18 июня, сообщил заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев, пишет ТАСС.

"Переговоры по вопросу размещения наземных станций ГЛОНАСС ведутся со странами Юго-Восточной Азии, Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов", — рассказал он.

13 июня Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины (CONAE) предложила России разместить станции ГЛОНАСС на своей территории.

ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) — советская/российская спутниковая система навигации, разработана по заказу Министерства обороны СССР.

Предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Доступ к гражданским сигналам ГЛОНАСС в любой точке земного шара на основании указа президента РФ предоставляется российским и иностранным потребителям на безвозмездной основе и без ограничений.