Ни у кого такого нет: армию России оснащают лазерами

Шойгу заявил о скором поступлении в армию РФ лазерного оружия

Вооруженные силы России скоро получат новейшее лазерное и гиперзвуковое оружие. Как говорил российский лидер Владимир Путин, именно лазерное оружие будет определять боевой потенциал российской армии и флота на весь XXI век. По этой причине сейчас этому виду вооружений уделяется особое внимание. В настоящее время войсковую эксплуатацию проходит лазерный комплекс "Пересвет".

Российские армия и флот в скором времени получат на вооружение совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Он отметил, что первые его образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве.

В прошлом месяце о лазерном оружии говорил президент России Владимир Путин на совещании по военной тематике.

По его убеждению, оно будет определять боевой потенциал российской армии и флота на весь XXI век.

По этой причине создание боевых лазерных комплексов тактического уровня стало одной из главных тем для обсуждения на совещании, посвященном развитию воздушно-космических сил РФ.

"Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые еще недавно, если по-честному сказать, мы это понимаем, встречались только в фантастических рассказах. Я имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня", - сказал глава государства перед совещанием.

Президент напомнил, что на сейчас войсковую эксплуатацию проходит лазерный комплекс "Пересвет", о котором впервые стало известно широкой общественности из послания российского лидера Федеральному собранию 1 марта 2018 года. "Мы хорошо знаем о том, что ряд государств работают над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди, во всяком случае, там, где нужнее всего", - подчеркнул президент.

Во время выступления он не вдавался в детали этого вида оружия. Тем не менее, как он отметил, "специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности".

"Пересветы" заступили на опытно-боевое дежурство в частях Вооруженных сил России 1 декабря прошлого года. Личный состав этих подразделений и боевые расчеты комплекса предварительно проходили теоретическую и практическую переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

В июле прошлого года российское оборонное ведомство сообщало, что для эксплуатации системы "подготовлена необходимая инфраструктура, в том числе помещения для техники и дежурных смен".

Как указали в газете Минобороны "Красная звезда", "Пересветы" основаны на "новых физических принципах".

При этом какие именно принципы имеются в виду, не уточняется. Большая часть информации о комплексе засекречена. В то же время эксперты высказывают мнение, что он может выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал RT, что "Пересвет" предназначен для перехвата самолетов, ракет и, возможно, спутников противника. По его словам, мощный лазерный луч может прожигать обшивку, вызывая повреждения аппаратуры. Он также выразил мнение, что "Пересвет" способен прикрывать ключевые объекты военной инфраструктуры, в том числе районы дислокации стратегических ракетных систем.

"Россия - первое государство в мире, которое поставило на боевое дежурство лазерное оружие. Это свидетельствует о том, что наша страна обгоняет другие державы в этой области. Лазерное оружие дает огромные преимущества его обладателю: выстрел стоит копейки, а цель поражается со скоростью света", - обратил внимание Кнутов.

Вместе с тем он отметил ряд недостатков современного лазерного оружия.

В частности, "Пересвет" - достаточно громоздкий комплекс, луч которого, скорее всего, не проходит сквозь дождь и туман.

Эта система нуждается в активной эксплуатации - это поможет ускорить появление более совершенных вооружений, считает эксперт.

"Испытания "Пересвета" носят, в том числе, исследовательские задачи. Я уверен, что с течением времени будут созданы компактные наземные и морские комплексы. При этом отечественные самолеты также будут оснащаться малогабаритными и мощными лазерными установками. С их появлением проблема дождя и тумана перестанет быть актуальной", - полагает Кнутов.

Лидия Мисник