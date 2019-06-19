МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков. Об этом во вторник на открытии учебного центра ГИБДД в подмосковной Истре сообщил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

По его словам, в последнее время, действительно, появился повод для определенной ревизии 228-й статьи Уголовного кодекса РФ в сторону возможного смягчения. "Но это следует оценивать очень комплексно. Говорят, что была провокация с доказательной частью - мы однозначно будем принимать самые жесткие меры по отношению к сотрудникам, которые так сделали", - сказал Горовой журналистам на просьбу прокомментировать резонансное уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова.

Замглавы МВД Горовой напомнил, что МВД не является субъектом законодательной инициативы. "Мы согласуем или не согласуем те предложения, которые вырабатываются в процессе обмена с другими федеральными органами исполнительной власти, общественностью. И не зря сейчас все проекты федеральных законов вывешиваются для всеобщего обозрения и ревизии того или иного мнения с населением. Именно такой подход я и поддерживаю. Две стороны должны участвовать в этом основном диспуте", - цитирует информагентство РИА Новости первого замминистра внутренних дел.

Напомним, журналиста Ивана Голунова сначала задержали оперативники столичного УВД по ЗАО. Как утверждала полиция, его взяли с мефедроном, более того наркотики якобы нашли и у него дома. Но впоследствии уголовное преследование прекратили "в связи с недоказанностью его участия в преступлении". Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили полицейские.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Он объявил, что двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло в последующем. Постов лишились глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.

Иван Петров