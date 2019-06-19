Метеорологи помогут спасателям минимизировать последствия ЧС

МЧС России и Росгидромет подписали соглашение о взаимодействии. Согласно документу, метеорологов смогут привлекать для помощи в работе спасателей.

Скорее всего, речь идет об апробировании новой компьютерной программы - АИУС 2030. Эта программа уже в течение десяти лет разрабатывается в недрах ведомства для нужд Национального антикризисного центра МЧС России. Теперь она готова для работы в тестовом режиме. Но для того, чтобы система заработала, в нее надо закладывать много параметров, которые может выдать лишь Росгидромет.

"Убежден, что наше взаимодействие на новом качественном уровне позволит своевременно моделировать развитие обстановки, работать на упреждение чрезвычайных ситуаций и минимизацию их последствий", - сказал глава МЧС Евгений Зиничев в ходе церемонии подписания документа.

Благодаря этому Национальный антикризисный центр МЧС сфокусирует всю информацию, прогнозы и модели развития ЧС под своим крылом. До недавнего времени немалую часть этих важных функций выполнял центр "Антистихия", в котором критиковали систему АИУС 2030, считая, что она несовершенна и выдает неточные прогнозы. Однако "Антистихию" было решено ликвидировать. Самим сотрудникам Центра озвучена идея, что их сольют с ВНИИ ГО и ЧС. В любом случае это означает ликвидацию легендарного коллектива, сохранить который вряд ли удастся.

Дело в том, что территориально "Антистихия" находится в районе Царицыно, а Научно-исследовательский институт гражданской обороны на противоположном конце Москвы - на Давыдковской улице. Учитывая, что большинство сотрудников добираются на работу из Московской области, то такие расстояния их не радуют, да и озвученная зарплата в три раза ниже нынешней делают переход под крыло НИИ ГО и ЧС совсем малопривлекательным. При этом уникальные специалисты "Антистихии" - такие как, например, гидрологи - без работы точно не останутся и найдут себя в коммерческих структурах.

Тимофей Борисов