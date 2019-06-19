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19.06.2019
ТАСС

Режим санкций осложняет реализацию российских космических проектов

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Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

По словам заместителя гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергея Савельева, на многосторонние проекты сотрудничества в области космоса санкции влияют незначительно

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня. /ТАСС/. Режим санкций осложняет реализацию российских космических проектов, но на многосторонние проекты сотрудничества влияет незначительно. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации Роскосмос по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже.

"В том, что касается именно многосторонних проектов сотрудничества в области космоса, влияние санкционных режимов не настолько значительно, как в случае реализации чисто национальных российских проектов, где ограничения на поставки в Российскую Федерацию определенных комплектующих играют важную роль", - сказал он.

По оценке Савельева, "до настоящего времени международные проекты сотрудничества в области космоса остаются своего рода "открытым окном".

"Однако санкции, конечно же, затрудняют развитие международной кооперации", - отметил замглавы Роскосмоса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Франция
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