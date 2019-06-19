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19.06.2019
ТАСС

Россия готова оказать поддержку проекту Lunar Orbital Gateway после испытания своих систем

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Лунная орбитальная станция Lunar Orbital Platform - Gateway (LOP-G)
Художественное изображение перспективной американской окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform - Gateway (LOP-G).
Источник изображения: НАСА / nasaspaceflight.com

По словам заместителя гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергея Савельева, госкорпорация готова предоставить NASA резервное средство поддержки и спасения экипажа

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня. /ТАСС/. Роскосмос готов сотрудничать с NASA по программе Lunar Orbital Gateway после завершения испытаний перспективного космического корабля "Федерация" и сверхтяжелой ракеты. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже-2019".

"Мы пока еще не приняли окончательное решение об уровне и объеме нашего участия в проекте создания Окололунной платформы Gateway, однако после завершения испытаний нового космического корабля и ракеты-носителя сверхтяжелого класса мы готовы оказать поддержку проекту, как минимум предоставляя резервное средство поддержки и спасения экипажа", - сказал он.

О планах по созданию международной окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда сообщалось, что совместно с американской корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств. Ранее предполагалось, что станция получит название Deep Space Gateway, однако сейчас в документах НАСА ее именуют Lunar Orbital Platform-Gateway.

В конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия) было подписано совместное заявление между Роскосмосом и NASA, которое отражает намерение партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса. Речь идет о планировании работ по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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