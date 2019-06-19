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19.06.2019
Lenta.ru

Перехваченный Су-27 вблизи Крыма B-52 аварийно сел

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Источник изображения: Фото: U.S. Air Force / Globalookpress.com

После перехвата вблизи Крыма истребителем Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил аварийную посадку на базе Милденхолл Королевских ВВС Великобритании, пишет The Drive.

Cambridgeshire Live отмечает, что инцидент, произошедший уже в небе над Нидерландами, вызван остановившимися двумя двигателями самолета.


Согласно The Drive, изначально в полетах над Черным морем участвовали три B-52 Stratofortress, два из которых, включая аварийный, направлялись в Румынию для участия в военно-морских учениях НАТО Sea Shield 2019, а третий — в Балтийский регион, где должен быть задействован в упражнениях BALTOP 2019.

17 июня сообщилось о перехвате российскими Су-27 двух американских B-52 Stratofortress.

12 июня B-52 Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A.

В апреле появилось видео запуска пороховыми стартерами двух из восьми турбовентиляторных двигателей TF33-P/103 B-52 Stratofortress. Использование пороховых стартеров позволило сократить время запуска самолета с часа до десяти минут, освобождая от необходимости применения наземного оборудования.

Boeing B-52 Stratofortress стоит на вооружении ВВС США с февраля 1955 года. В 1952-1962 годы было произведено более 700 таких бомбардировщиков, из которых к настоящему времени на службе у американских военных осталось менее 80 единиц.

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