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19.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Пентагон допустил отмену ограничений на военное сотрудничество с Россией

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Пол Селва
Пол Селва.
Источник изображения: www.globallookpress.com

Активизация контактов России и США, которая наметилась в последнее время, может в перспективе привести к отмене ограничений на военное сотрудничество Москвы и Вашингтона, заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Селва.

Он отметил, что на основании майских переговоров госсекретаря Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым нельзя делать предположение о моментальном изменении отношений в военной сфере, передает ТАСС.

"Однако потенциальное дипломатическое окно возможности между Россией и США правда имеет потенциальные последствия в виде отмены некоторых (американских) законодательных ограничений нашей способности действительно координировать (действия) друг с другом", – сказал Селва.

Отметим, что сейчас Пентагон в том числе угрожает санкциями за военное сотрудничество с Россией другим странам. Для этого в прошлом году США приняли закон "О противодействии врагам США посредством санкций" (CAATSA), в котором Конгресс обязал правительство противодействовать экспорту российского современного оружия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как США пытаются запретить другим странам покупать российское вооружение, и насколько это получается.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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