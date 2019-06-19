Разногласий не было: Россия на пути приостановки ДРСМД

Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД

Госдума приняла внесенный Владимиром Путиным законопроект о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В нижней палате парламента отметили, что в этом вопросе все политические партии пришли к единому мнению. В конце июня документ рассмотрит Совет Федерации. Сенаторы также планируют его одобрить.

Госдума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Соответствующий законопроект 30 мая внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента президент России Владимир Путин. Документ одобрили профильный комитет по международным делам и два комитета-соисполнителя: по безопасности и обороне.

Глава государства обладает правом принимать решение о возобновлении действия договора, "если ситуация изменится и США вернутся к исполнению своих обязательств", пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрий Новиков рассказал RT, что по этому вопросу между политическими партиями не было разногласий. Идею приостановления участия в договоре, по его словам, поддержали все. Как пояснил парламентарий, принятие данного закона означает не выход России из Договора, а приостановку ее участия в нем.

"Мы считаем этот Договор важным звеном коллективной безопасности в современных условиях и исходим именно из этого. Другое дело, что в дипломатии и мировой политике существует принцип зеркальности, и действия США, направленные на разлом этого Договора, не могут остаться без ответа", - подчеркнул Новиков.

Его коллега, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин выразил мнение, что США, первыми нарушившие свои обязательства, фактически облагодетельствовали Россию. Он объяснил это тем, что ДРСМД изначально был "предательским и ущербным" для СССР и России. По его словам, именно из-за него Советский Союз вывел свои войска из стран Варшавского договора, показав свою слабость, а после этого государство распалось. Поэтому он назвал решение Госдумы вполне оправданным.

Депутат уверен, что сегодня ДРСМД фактически ничтожен, так как Вашингтон из него давно вышел.

"Когда договор еще действовал, американцы спокойно разбирали свои ракеты на комплектующие, в то время как мы свои ракеты уничтожали. Затем наша страна радикально сократила свое присутствие в Европе, при том, что США это присутствие только наращивают. Так что, по сути, Соединенные Штаты Америки оказали нам большую услугу: благодаря им мы сняли с себя эти позорные обязательства. Теперь мы можем размещать любые свои ракеты на территории Российской Федерации", - сказал Шерин ФАН.

В Совете Федерации сообщили РИА "Новости", что сенаторы планируют рассмотреть этот законопроект на заседании 26 июня. Там отметили, что верхняя палата парламента намерена поддержать его.

"Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД", - заявил агентству член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Договор о ликвидации ракет средней (1 тыс. - 5,5 тыс. км) и меньшей (500 - 1 тыс. км) был заключен между СССР и США в 1987 году. Стороны договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия. Также был обозначен отказ от производства, испытаний и развертывания их в будущем.

Сейчас этот документ постепенно приближается к завершению своего действия. 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил о приостановке участия его страны в этом договоре и о начале разработки Вашингтоном "военного ответа" на "нарушения" обязательств по соглашению, якобы совершенные Москвой.

Если стороны не придут к единому соглашению по этому вопросу, на что остается все меньше надежд, уже 2 августа ДРСМД полностью прекратит свое существование.

Вашингтон заявляет, что для этого Россия должна проверяемо уничтожить свою ракету 9М729. По мнению американской стороны, она нарушает условия соглашения, хотя Москва предоставила доказательства, что это не так.

"Если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, то есть проверяемо уничтожит свою ракету, нарушающую ДРСМД, пусковые установки и сопутствующее оборудование, договор будет расторгнут", - заявил 2 февраля госсекретарь США Майк Помпео.

Но российская сторона не пошла на уступки и сразу же после заявления Трампа объявила о приостановке участия в Договоре со своей стороны. Владимир Путин также объявил, что Россия приступает к разработке ответных действий в отношении США.

В МИД РФ полагают, что разрыв ДРСМД может стать причиной начала многосторонней гонки вооружений сразу в нескольких регионах.

"Если США сохранят свою нынешнюю позицию по ДРСМД, то 2 августа он прекратит действие. Очевидно, что развал Договора будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности", - указано в комментарии внешнеполитического ведомства на его сайте. Дипломаты также считают, что прекращение ДРСМД может угрожать устойчивости режима Договора о нераспространении ядерного оружия и перспектив дальнейшего ядерного разоружения.

Лидия Мисник