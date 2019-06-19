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19.06.2019
ЦАМТО

"Вертолеты России" сертифицируют Ми-171А2 в Перу

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Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Холдинг "Вертолеты России"

ЦАМТО, 18 июня. Специалисты холдинга "Вертолеты России" и ОДК (входят в ГК Ростех) провели рабочую встречу с представителями Главного управления гражданской авиации Республики Перу (DGCAP).

Стороны договорились о порядке действий по валидации вертолета Ми-171А2 и двигателя ВК-2500ПС-03. Полностью сертифицировать вертолет перуанские авиационные власти планируют до конца 2019 года.

Также в рамках процедуры валидации представители DGCAP планируют в ближайшее время посетить Московский вертолетный завод им. М.Л Миля и АО "ОДК-Климов", которые являются разработчиками вертолета Ми-171А2 и двигателя ВК-2500ПС-03.

"На сегодняшний день Перу является крупнейшим оператором российских вертолетов в Латинской Америке – в этой стране зарегистрировано более 100 гражданских и военных машин. Эксплуатанты заинтересованы в обновлении парка, и валидация сертификата Ми-171А2 перуанскими авиационными властями позволит нам начать поставки этой современной машины. Напомню, что аналогичная работа по сертификации Ми-171А2 сегодня ведется в Бразилии, что говорит о перспективности латиноамериканского рынка для наших машин", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Ми-171А2 – самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также более эффективным Х-образный рулевым винтом и новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем.

Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность выросла на 25%. Вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.

Применение на вертолете Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17, сделанного по принципу "стеклянной кабины", включающего в состав и пилотажно-навигационный комплекс и систему общевертолетного оборудования с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность повысилась за счет применения современных систем предупреждения столкновения с землей, другим воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолета.

Вертолет обеспечивает перевозку пассажиров и предлагается в транспортной, пассажирской и VIP-версиях.

"Латинская Америка – перспективный для Ростеха регион, и мы готовы предложить нашим партнерам конкурентные по цене и качеству решения с последующим трансфером технологий. Мы предлагаем партнерам не отдельный продукт, а весь комплекс сопутствующих сервисных услуг, – отметил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов. – Уверен, что валидация вертолета Ми-171А2 укрепит и расширит наше сотрудничество в авиационной сфере, а также сделает вертолет привлекательным для потенциальных покупателей в Перу и Латинской Америке в целом".

В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории "А", предусматривающей выполнение самых высоких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. В январе 2018 года Ми-171А2 успешно прошел испытания на возможность эксплуатации в условиях температуры окружающего воздуха до -50 град. С.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Бразилия
Перу
Россия
США
Продукция
ВК-2500
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
ОДК УК
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