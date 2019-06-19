Новые возможности российских ВКС позволяют применять обычные авиабомбы как высокоточное оружие

ЦАМТО, 18 июня. Бомбардировщики Воздушно-космических сил (ВКС) России получили возможность применять обычные авиационные средства поражения как высокоточное оружие с отклонением от цели не более полутора десятка метров.

Об этом сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, выступая перед участниками научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.

"Российские бомбардировщики, оснащенные новыми прицельно-навигационными комплексами, способны применять обычные авиационные бомбы как высокоточное оружие, с отклонением 10-15 м от цели", – пояснил Сергей Шойгу.

Самолеты, оснащенные новым бортовым оборудованием, успешно применялись в ходе сирийской военной кампании, при этом удалось в разы сократить время подготовки полетных заданий, сообщил глава российского военного ведомства.

По его словам, передовой опыт, полученный российскими военными в Сирии, "активно внедряется в боевую учебу".

Сергей Шойгу напомнил, что впервые в ходе сирийской операции Вооруженные Силы России "нанесли 166 ударов крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования по объектам террористов".

"При этом за счет внедрения современных систем обработки и передачи данных мы в разы сократили время подготовки полетных заданий", – отметил министр обороны.

Он подчеркнул, что боевой опыт, полученный ВКС и военными советниками, нашел отражение в новых уставных документах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.