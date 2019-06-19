В госкорпорации сообщили, что в экспозиции форума отрасль будет представлена только одним предприятием - Центром им. М. В. Хруничева

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Представители Роскосмоса примут участие в деловой программе Международного военно-технического форума "Армия-2019", однако в экспозиции форума отрасль будет представлена только одним предприятием - Центром им. М. В. Хруничева (предприятие-изготовитель ракет-носителей "Протон-М" и "Ангара"). Об этом ТАСС сообщили во вторник в госкорпорации.

В документе организаторов выставки, имеющемся в распоряжении ТАСС, говорилось, что Роскосмос не будет участвовать в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Ранее госкорпорация участвовала во всех военно-технических форумах "Армия". Сообщалось, что согласно перечню предприятий, участвующих в форуме, ракетно-космическая отрасль будет представлена только Центром им. М. В. Хруничева, у которого будет свой стенд.

"Роскосмос будет участвовать в деловой программе форума "Армия-2019", объединенный стенд госкорпорации будет представлен на Международном авиакосмическом салоне (МАКС, пройдет пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском). На "Армии" будет представлена экспозиция Центра Хруничева", - сказали в Роскосмосе.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1500 предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.