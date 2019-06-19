Руководство Роскосмоса намерено участвовать в астронавтическом конгрессе в США в 2019 году

Кроме того, ведется проработка формата участия госкорпорации в осенней сессии Генассамблеи ООН

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня/. Руководство Роскосмоса планирует участвовать в Международном астронавтическом конгрессе, который пройдет в США в этом году. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмический салоне "Ле-Бурже - 2019".

"В настоящее время до конца года запланировано участие представителей руководства госкорпорации "Роскосмос" в 70-м Международном астронавтическом конгрессе, крупнейшем в мире профессиональном тематическом форуме, который в текущем году пройдет в Вашингтоне", - сказал Савельев.

По его словам, также ведется проработка формата участия Роскосмоса в осенней сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке. Других подробностей Савельев не сообщил.

Отвечая на вопрос, когда ожидается визит главы NASA в Россию, замдиректора Роскосмоса отметил, что в настоящий момент такой визит не прорабатывается.

На февраль 2019 года был запланирован визит в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, находящегося под американскими санкциями. Однако в январе Роскосмос получил от NASA официальное письмо, подписанное главой управления Джимом Брайденстайном, об отзыве этого приглашения. В интервью газете The Washington Post директор NASA сообщил, что принял соответствующее решение из-за позиции американских сенаторов.