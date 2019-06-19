Войти
19.06.2019
ТАСС

Российскую сверхтяжелую ракету планируют создать без зарубежного участия

624
0
+2
Юрий Коптев
Юрий Коптев.
Источник изображения: Алексей Куденко / РИА Новости

При этом в 2016 году предполагалось привлечь другие страны к разработке ракеты

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня/. Зарубежные страны не будут принимать участие в проекте по созданию российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмический салоне "Ле-Бурже - 2019".

"Участие иностранных партнеров в российском проекте по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя не планируется", - сказал он.

В 2016 году Савельев сообщал, что Россия предлагает другим странам вместе создать сверхтяжелую ракету-носитель.

Председатель Научно-технического совета (НТС) Роскосмоса Юрий Коптев сообщал ранее ТАСС, что проект по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса войдет в госпрограмму "Космическая деятельность России" на период до 2030 года, предложения по которой представят до 1 августа этого года.

В конце марта 2018 года Роскосмос заказал у Ракетно-космической корпорации "Энергия" эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса, цена по представленным на сайте госзакупок данным контракта составит 1,6 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года. Как сообщал Рогозин, что российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. В соответствии с планами конструкторов, на первом этапе она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.

В соответствии с Федеральной целевой программой первый запуск сверхтяжелой ракеты "Енисей" должен быть выполнен в 2028 году. Стартовый стол для этой ракеты будет строиться на космодроме "Восточный". Ракету, в частности, планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов РФ на поверхность естественного спутника. По расчетам Роскосмоса, "Енисей" сможет доставлять на орбиту луны полезную нагрузку массой 27 тонн.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Луна
Похожие новости
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
09.04.2015
Рене Пишель: Никакой «лунной гонки» на самом деле сейчас нет
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
11.07.2014
Ракета-носитель «Ангара»: все начиналось с «Чебурашки»
28.12.2010
«АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА – 2010» в Национальном исследовательском университете «МАИ»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 6
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 19.06 15:48
  • 773
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 15:05
  • 16581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.06 14:19
  • 15
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 19.06 12:43
  • 28
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 12:28
  • 1
Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300
  • 19.06 12:14
  • 6
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 19.06 11:38
  • 10
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 19.06 11:36
  • 1
Русофобия лечится гиперзвуком
  • 19.06 11:35
  • 1
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
  • 19.06 11:21
  • 2
Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения
  • 19.06 10:50
  • 3
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 19.06 10:28
  • 4
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 09:19
  • 107
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.06 23:04
  • 2
"Романтика кончилась": куда бегут пилоты