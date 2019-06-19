Российскую сверхтяжелую ракету планируют создать без зарубежного участия

При этом в 2016 году предполагалось привлечь другие страны к разработке ракеты

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня/. Зарубежные страны не будут принимать участие в проекте по созданию российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмический салоне "Ле-Бурже - 2019".

"Участие иностранных партнеров в российском проекте по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя не планируется", - сказал он.

В 2016 году Савельев сообщал, что Россия предлагает другим странам вместе создать сверхтяжелую ракету-носитель.

Председатель Научно-технического совета (НТС) Роскосмоса Юрий Коптев сообщал ранее ТАСС, что проект по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса войдет в госпрограмму "Космическая деятельность России" на период до 2030 года, предложения по которой представят до 1 августа этого года.

В конце марта 2018 года Роскосмос заказал у Ракетно-космической корпорации "Энергия" эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса, цена по представленным на сайте госзакупок данным контракта составит 1,6 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года. Как сообщал Рогозин, что российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. В соответствии с планами конструкторов, на первом этапе она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.

В соответствии с Федеральной целевой программой первый запуск сверхтяжелой ракеты "Енисей" должен быть выполнен в 2028 году. Стартовый стол для этой ракеты будет строиться на космодроме "Восточный". Ракету, в частности, планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов РФ на поверхность естественного спутника. По расчетам Роскосмоса, "Енисей" сможет доставлять на орбиту луны полезную нагрузку массой 27 тонн.