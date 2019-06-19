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19.06.2019
Интерфакс-АВН

Российские, сербские и белорусские десантники уничтожили на учениях лагерь условных боевиков

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Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство. Архивное фото
Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Десантники из России, Белоруссии и Сербии на полигоне "Орешац" под Белградом отработали вопросы блокирования и захвата базы незаконных вооруженных формирований, сообщили в Минобороны России во вторник.

"На полигоне "Орешац" в Республике Сербия, в рамках первого этапа совместного международного учения "Славянское братство - 2019" десантники из России, Сербии и Белоруссии отработали вопросы взаимодействия при проведении совместной операции по блокированию и уничтожению базы незаконных вооруженных формирований", - сказали в министерстве.

По замыслу учения, десантники при огневой поддержке боевых машин десанта БМД-2 ВДВ России, БРДМ и специальных автомобилей сербской армии блокировали и уничтожили лагерь незаконного вооруженного формирования.

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