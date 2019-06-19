Российский корабль зашел в испанский порт Сеута
Корвет Черноморского флота "Василий Быков", совершающий межфлотский переход на Балтику, зашел в испанский порт Сеута, ранее закрытый для России по требованию НАТО, сообщил военно-дипломатический источник.
В данный момент корвет "пополняет запасы в испанском порту Сеута", передает ТАСС.
Корабль "Василий Быков" построен на Зеленодольском заводе им. Горького. Он был спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.
Корветы проекта 22160 (представителей этого проекта также называют патрульными кораблями) разработаны в Северном ПКБ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Они предназначаются для защиты и охраны морской экономической зоны.
В 2016 году Испания закрыла порт Сеута для российских кораблей. В Минобороны России заявляли, что это решение было вызвано давлением на Мадрид со стороны США и НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что члены альянса сами принимают решение о допуске кораблей авианосной группы России в свои порты.
При этом порт является автономным городом, его территория не относится к Североатлантическому альянсу.
В ноябре 2018 года российским кораблям открыли доступ в порт Сеута. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.
Наталья Ануфриева
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