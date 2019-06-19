Войти
19.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российский корабль зашел в испанский порт Сеута

542
0
0
Патрульный корабль "Василий Быков"
Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".
Источник изображения: Минобороны РФ

Корвет Черноморского флота "Василий Быков", совершающий межфлотский переход на Балтику, зашел в испанский порт Сеута, ранее закрытый для России по требованию НАТО, сообщил военно-дипломатический источник.

В данный момент корвет "пополняет запасы в испанском порту Сеута", передает ТАСС.

Корабль "Василий Быков" построен на Зеленодольском заводе им. Горького. Он был спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.

Корветы проекта 22160 (представителей этого проекта также называют патрульными кораблями) разработаны в Северном ПКБ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Они предназначаются для защиты и охраны морской экономической зоны.

В 2016 году Испания закрыла порт Сеута для российских кораблей. В Минобороны России заявляли, что это решение было вызвано давлением на Мадрид со стороны США и НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что члены альянса сами принимают решение о допуске кораблей авианосной группы России в свои порты.

При этом порт является автономным городом, его территория не относится к Североатлантическому альянсу.

В ноябре 2018 года российским кораблям открыли доступ в порт Сеута. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала это решение.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Россия
США
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
ОСК
СПКБ
Проекты
22160
NATO
ЧФ
Похожие новости
03.12.2018
ВМФ РФ лишают океанского статуса
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
31.03.2015
Тихий, но конфликтный
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 6
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 19.06 15:48
  • 773
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 15:05
  • 16581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.06 14:19
  • 15
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 19.06 12:43
  • 28
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 12:28
  • 1
Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300
  • 19.06 12:14
  • 6
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 19.06 11:38
  • 10
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 19.06 11:36
  • 1
Русофобия лечится гиперзвуком
  • 19.06 11:35
  • 1
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
  • 19.06 11:21
  • 2
Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения
  • 19.06 10:50
  • 3
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 19.06 10:28
  • 4
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 09:19
  • 107
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.06 23:04
  • 2
"Романтика кончилась": куда бегут пилоты