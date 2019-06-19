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19.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Офицер объяснил рост популярности службы в армии среди россиян

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Источник изображения: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС

Член комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров прокомментировал газете ВЗГЛЯД данные опроса "Левада-центра", согласно которым 60% россиян считают, что мужчина должен отслужить в армии.

Причина таких настроений общества, по мнению Гончарова, заключается в том, что государства, ранее близкие России по духу, сегодня являются ее оппонентами.

"Украина и страны Прибалтики сегодня являются нашими оппонентами, если не сказать грубее. Международная обстановка тоже не вызывает у нас большого оптимизма – мировое сообщество, прежде всего, Европа и США, стараются сделать нас изгоями", – заметил собеседник.

Настрой общества, согласно которому каждый мужчина должен отслужить в армии, по мнению Гончарова, абсолютно обоснован.

"Наш президент совершенно четко определяет позицию, что мы страна, которая должна в этой ситуации уметь себя защитить, и мы пытаемся доказать, что мы великая держава и готовы постоять за себя", – считает собеседник.

Гончаров также согласен с утверждением, что каждый мужчина должен служить в армии. "Армия – это школа мужества. Мужчина не должен ходить раскрашенным, как девица, а быть именно мужчиной в том понимании, которое сложилось у нашего общества", – полагает эксперт.

По мнению Гончарова, результаты опроса соответствуют действительности и отражают настроение общества.

"У меня много друзей в силовом блоке, я сам долго служил, а сейчас вижу сыновей и внуков моих друзей, которые служат. Думаю, эти результаты соответствует действительности.

Настрой "мы готовы к защите нашего государства" в обществе существует, и это положительный пример", – заметил собеседник.

Напомним, согласно данным опроса "Левада-центра", 60% россиян полагают, что каждый мужчина должен отслужить в армии. Этот показатель оказался самым высоким с августа 1997 года, ранее он не превышал 44%.


Мария Трубина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Украина
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