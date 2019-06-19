Российская армия получит принципиально новое оружие

Вооруженные силы России скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство", - сказал министр обороны.