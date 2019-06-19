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19.06.2019
Военно-промышленный курьер

Российская армия получит принципиально новое оружие

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вооруженные силы России скоро получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство", - сказал министр обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
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