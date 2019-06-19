МиГ-35 уже в войсках

Самолётостроительная корпорация "МиГ" досрочно выполнит условия договора на поставку МиГ-35 ВВС РФ и рассчитывает на новые контракты. Вчера, 17 июня, "Российская газета" сообщила о том, что первая пара истребителей уже передана в войска.

Согласно контракту, подписанному в прошлом году, до 2023 года корпорация "МиГ" должна передать военному ведомству шесть единиц МиГ-35УБ (учебно-боевой) и МиГ-35С (серийный). При этом в "МиГ" обещают передать ВВС РФ оставшиеся 4 МиГ-35 ещё до конца текущего года и рассчитывают на подписание нового контракта.

Истребители МиГ-35. Источник изображения: mil.ru

Согласно Государственной программе вооружений на 2011-2020 годы, для Воздушно-космических сил РФ предполагалось закупить 37 серийных истребителей МиГ-35С общей стоимостью около 37 млрд рублей. С 2013 года плановые сроки подписания контракта неоднократно переносились, а количество планируемых к закупке истребителей сокращалось.

Разработка многофункционального истребителя МиГ-35 ведётся в России с 2000-х годов. В 2007 году "МиГ" уже собирал первые образцы МиГ-35 на базе истребителя МиГ-29М2. В 2011 году эти самолёты неудачно участвовали в тендере на поставку ВВС Индии 126 истребителей. Новые МиГ-35 созданы на базе корабельных истребителей МиГ-29К и существенно превосходят предшественников по многим показателям. По неофициальным данным, новый самолёт может развивать скорость 1450 км/ч у земли и 2560 км/ч на больших высотах. Практический потолок истребителя составляет 17,5 км, дальность полёта без дозаправки — 3100 км.