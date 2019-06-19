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19.06.2019
ИноСМИ

Sina (Китай): модернизация российских "самолетов судного дня" – заблаговременная подготовка к ядерной войне

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Самолет Ил-80
Самолет Ил-80.
Источник изображения: © предоставлено пресс-службой АО "Объединенная приборостроительная корпорация"

Пока что "самолеты судного дня" есть только у России и США, поэтому они относятся друг к другу с особой настороженностью. В условиях обострения конфронтации обе страны конкурируют в деле совершенствования своих самолетов, пишет "Сина". Недавно Россия заявила о завершении модернизации своих "самолетов судного дня", и уже скоро на вооружение будут приняты воздушные пункты управления второго поколения.

Недавно заместитель министра обороны России объявил об окончании опытно-конструкторских работ по модернизации "самолетов судного дня" Ил-80 и Ил-82, и уже скоро в ВКС поступят "воздушные пункты управления" второго поколения. В будущем Россия планирует создать третье поколение на основе Ил-96-400, снабдив самолеты более современной системой оперативного командования.

Что из себя представляют "самолеты судного дня"? Как они будут модернизированы в российской армии? Обо всем это расскажет военный обозреватель Фу Цяньшао.

По словам Фу Цяньшао, "самолеты судного дня" представляют собой воздушные пункты управления стратегического назначения. Предназначены в основном для управления войсками высшим военным руководством в случае возникновения ядерной войны.

Военный обозреватель отмечает, что под "самолетами судного дня" принято понимать воздушные командные пункты, с которых будет осуществляться стратегическое руководство в случае начала ядерной войны. В отличие от обычных воздушных командных пунктов, они созданы в основном для применения в условиях ядерной войны. Такие пункты есть в США, России и других западных странах, однако в отличие от "самолетов судного дня", они осуществляют задачи по тактическому командованию, а не стратегическому.

В случае ядерной атаки "самолеты судного дня" смогут быстро подняться в воздух и управлять разными вооруженными силами при нанесении стратегического ответного удара по противнику. В этом и заключается их предназначение. Кроме того, на борту таких самолетов будет находиться и контролировать оттуда стратегический ответный удар по противнику высшее военное руководство: старший командный состав ВКС России, генерального штаба и президент. Точно также президент и высший командный состав США будет находиться на борту E-4B.

Сообщается, что Россия планирует создать третье поколение "самолетов судного дня" на основе Ил-96-400, снабдив их более современной системой оперативного командования. По мнению Фу Цяньшао. Модернизация "самолетов судного дня" осуществляется российской стороной с целью повысить коммуникационные возможности и помехоустойчивость оборудования связи.

Военный обозреватель Фу Цяньшао считает, что основное предназначение данных самолетов - осуществление с их помощью командования надводными, наземными, воздушными силами и стратегическими ракетными войсками. Основное оборудование, установленное на "самолетах судного дня" - это не оружие, а средства связи. На борту при этом может находиться достаточно много человек, а, следовательно, такие пункты управления не получится сделать на базе модификации обычных средних и легких самолетов, нужен именно крупный пассажирский или стратегический транспортный самолет.

Ил-96 превосходит Ил-80 или Ил-82 по размерам и грузоподъемности, это самый крупный российский пассажирский самолет, максимально приближенный к американскому "Боингу 747". E-4B - самолет, созданный на базе "Боинга 747", он также обладает немалыми размерами и грузоподъемностью, благодаря чему на нем может поместиться больше электронного оборудования и людей.

В будущем воздушные пункты управления будут обладать более сильным и устойчивым к помехам оборудованием. Это необходимо, так как ядерный взрыв может повредить систему управления полетом и связью. С технической точки зрения, самым важным станет усовершенствование коммуникационных возможностей и помехоустойчивости.

Из анализа, проведенного военным обозревателем следует, что в условиях обострения конфронтации между Россией и США, обе эти страны стали конкурентами в деле совершенствования "самолетов судного дня", готовясь к возможному началу ядерной войны.

По словам Фу Цяньшао, после выхода США и России из ДРСМД, между этими двумя ядерными державами может произойти нечто непредвиденное. Для предотвращения подобной ситуации и Россия, и США совершенствуют свои "самолеты судного дня", воздушные пункты стратегического командования.

Пока такие самолеты, а также сильнейшее ядерное оружие есть только у США и России, поэтому они и вынуждены относиться друг к другу так настороженно. Все это говорит об изменениях в ядерных стратегиях обеих стран, их системах ядерного оружия и подписанных ранее соглашениях, которые разрываются при возникновении первой же трудности. А значит странам нужно заблаговременно подготовиться.


Не Хунцзе

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