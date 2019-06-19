Войти
19.06.2019
Российская газета

Американский B-52 совершил аварийную посадку после встречи с Су-27

714
0
-1

Американские журналисты в деталях изучили перехват бомбардировщиков B-52 истребителями Су-27 у российских границ. В результате всплыли любопытные подробности.


Американское издание The Drive посвятило обстоятельную статью недавней встрече в небе B-52 Stratofortress c Су-27. Как выяснилось, в инциденте участвовали самолеты из 5-го бомбардировочного крыла, расположенного на авиабазе ВВС США в Северной Дакоте.

Один из них был задействован в ежегодных учениях НАТО в Балтийском море BALTOPS. Двое других в учениях Saber Guardian - 2019 в Румынии.

Любопытно, что все три пилота использовали позывные Hodor 51, 52 и 53. Видимо, они поклонники сериала "Игры престолов", где был яркий персонаж с таким именем.

По завершении своей миссии с одним из самолетов произошло ЧП, и он совершил аварийную посадку на базе ВВС Британии Милденхолл.

По неподтвержденным данным, у него мог выйти из строя один из двигателей.

Как выяснили журналисты с помощью онлайн-программы отслеживания рейсов, изначально бомбардировщики Hodor 51 и 52 следовали в Румынию. Но затем второй самолет отделился от первого и направился в сторону Крыма, прямо к береговой линии. Он прошел в 40 милях от полуострова, прежде чем развернуться.

Издание отмечает, что не припомнит, чтобы B-52 или другой боевой самолет США за последние пять лет совершал подобные полеты.

Цель его неясна, пишет автор, но, "в последние годы США настаивало на своем праве действовать в международных водах Черного моря вблизи как украинского, так и российского побережья, несмотря на возражения Кремля".

Также аналитик отмечает, что этот полет B-52 совершил вслед за публикацией отчета, в котором говорится, что Россия за последние полтора года усилила оборонительные позиции на полуострове.

И хотя перехваты, по оценке обеих сторон, были не опасными, сам их факт отражает эскалацию напряжения между США и их союзниками по НАТО с Россией.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
B-52
Су-27
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
22.03.2019
Сфотографировали и отогнали: американский B-52 у границ РФ
18.03.2019
Бомбардировщик США у границ РФ: над Балтикой засекли B-52
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
20.06.2014
Дипломатия истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 6
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 19.06 15:48
  • 773
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 15:05
  • 16581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.06 14:19
  • 15
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 19.06 12:43
  • 28
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 12:28
  • 1
Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300
  • 19.06 12:14
  • 6
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 19.06 11:38
  • 10
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 19.06 11:36
  • 1
Русофобия лечится гиперзвуком
  • 19.06 11:35
  • 1
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
  • 19.06 11:21
  • 2
Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения
  • 19.06 10:50
  • 3
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 19.06 10:28
  • 4
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 09:19
  • 107
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.06 23:04
  • 2
"Романтика кончилась": куда бегут пилоты