Войти
19.06.2019
ЦАМТО

НАТО оценивает возможность замены самолетов ДРЛОиУ E-3A

433
0
0
Самолет E-3A Sentry AWACS
Самолет E-3A Sentry AWACS.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

ЦАМТО, 18 июня. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц, НАТО столкнется со значительными расходами, если не примет в ближайшее время решение о выборе замены для 14 имеющихся устаревших самолетов ДРЛОиУ E-3A.

Как сообщил генеральный менеджер Агентства по управлению программой воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО (NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Agency) Михаэль Гшоссманн (Michael Gschossmann), агентство рассчитывает к декабрю 2019 года заключить с американской компанией Boeing два контракта: первый стоимостью 750 млн. долл. – на продление срока эксплуатации самолетов до 2035 года, второй стоимостью 250 млн. долл. – на проектирование, поставку запчастей и проведение испытаний.

М.Гшоссманн также заявил о необходимости оперативного решения вопроса замены самолетов производства 1979-1980 гг., поскольку в противном случае НАТО придется предпринять дорогостоящие шаги для дальнейшего продления эксплуатации имеющегося авиапарка.

Самолеты ДРЛОиУ АВАКС входят в число немногих военных активов, которыми владеет НАТО, а не отдельные государства. Они используются для выполнения таких задач, как воздушное наблюдение, поддержка контртеррористических операций, кризисное реагирование. Самолеты размещены на авиабазе Гайленкирхен (Германия). Недавно НАТО отправило три E-3A в 309-ю группу хранения и восстановления авиационной техники (AMARG, а/б "Дэвис-Монтан" шт.Аризона).

М.Гшоссманн сообщил в интервью Reuters, что НАТО может последовать примеру Великобритании и Турции и приобрести новые самолеты ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл" компании Boeing. Эти самолеты, по его словам, являются достаточно большими для интеграции новых решений, расширяющих боевые возможности, включая беспилотные летательные аппараты. По оценке руководителя агентства, НАТО должно приобрести систему, которая обладает потенциалом роста, но одновременно (принимая во внимание финансовые и временные критерии) основывается на проверенных решениях. Франция и США также эксплуатируют самолеты E-3A и потенциально могут приобрести E-7 в ближайшие годы, что может снизить общие затраты операторов за счет увеличения объемов заказа.

НАТО рассматривает вопрос замены самолетов ДРЛОиУ в рамках более широкой программы усиления возможностей по ведению разведки, но процесс затянулся с учетом быстро меняющихся угроз и появления новых технологических решений.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Турция
Франция
Продукция
E-3
Компании
Boeing
Проекты
NATO
Похожие новости
17.03.2014
Мне сверху видно все
12.03.2014
Самолеты НАТО возьмут под контроль украинское небо
02.10.2013
Получите, распишитесь
11.08.2010
Невоенный Фарнборо
28.07.2010
Не за покупками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 6
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 19.06 15:48
  • 773
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 15:05
  • 16581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.06 14:19
  • 15
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 19.06 12:43
  • 28
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 12:28
  • 1
Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300
  • 19.06 12:14
  • 6
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 19.06 11:38
  • 10
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 19.06 11:36
  • 1
Русофобия лечится гиперзвуком
  • 19.06 11:35
  • 1
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
  • 19.06 11:21
  • 2
Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения
  • 19.06 10:50
  • 3
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 19.06 10:28
  • 4
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 09:19
  • 107
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.06 23:04
  • 2
"Романтика кончилась": куда бегут пилоты