НАТО оценивает возможность замены самолетов ДРЛОиУ E-3A

ЦАМТО, 18 июня. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц, НАТО столкнется со значительными расходами, если не примет в ближайшее время решение о выборе замены для 14 имеющихся устаревших самолетов ДРЛОиУ E-3A.

Как сообщил генеральный менеджер Агентства по управлению программой воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО (NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Agency) Михаэль Гшоссманн (Michael Gschossmann), агентство рассчитывает к декабрю 2019 года заключить с американской компанией Boeing два контракта: первый стоимостью 750 млн. долл. – на продление срока эксплуатации самолетов до 2035 года, второй стоимостью 250 млн. долл. – на проектирование, поставку запчастей и проведение испытаний.

М.Гшоссманн также заявил о необходимости оперативного решения вопроса замены самолетов производства 1979-1980 гг., поскольку в противном случае НАТО придется предпринять дорогостоящие шаги для дальнейшего продления эксплуатации имеющегося авиапарка.

Самолеты ДРЛОиУ АВАКС входят в число немногих военных активов, которыми владеет НАТО, а не отдельные государства. Они используются для выполнения таких задач, как воздушное наблюдение, поддержка контртеррористических операций, кризисное реагирование. Самолеты размещены на авиабазе Гайленкирхен (Германия). Недавно НАТО отправило три E-3A в 309-ю группу хранения и восстановления авиационной техники (AMARG, а/б "Дэвис-Монтан" шт.Аризона).

М.Гшоссманн сообщил в интервью Reuters, что НАТО может последовать примеру Великобритании и Турции и приобрести новые самолеты ДРЛОиУ E-7 "Веджтейл" компании Boeing. Эти самолеты, по его словам, являются достаточно большими для интеграции новых решений, расширяющих боевые возможности, включая беспилотные летательные аппараты. По оценке руководителя агентства, НАТО должно приобрести систему, которая обладает потенциалом роста, но одновременно (принимая во внимание финансовые и временные критерии) основывается на проверенных решениях. Франция и США также эксплуатируют самолеты E-3A и потенциально могут приобрести E-7 в ближайшие годы, что может снизить общие затраты операторов за счет увеличения объемов заказа.

НАТО рассматривает вопрос замены самолетов ДРЛОиУ в рамках более широкой программы усиления возможностей по ведению разведки, но процесс затянулся с учетом быстро меняющихся угроз и появления новых технологических решений.