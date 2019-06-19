Шойгу рассказал о военных конфликтах нового времени

Российским военным предстоит выработать теорию ведения военных действий на среднесрочную перспективу. Такую задачу подчиненным во вторник поставил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Причем это должно стать основной задачей руководящих сотрудников Минобороны, уточнил министр.

По словам Шойгу, сегодня важно понимать, что современные войны требуют совершенно новых подходов. "Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы. Боевые действия в них скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - пояснил глава российского военного ведомства.

Характер вооруженной борьбы и ведения современных войн, по словам Сергея Шойгу, значительно изменили современные технологии и новое оружие. "Опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий показывает, что характер борьбы претерпевает значительные изменения. Это обусловлено стремительным развитием науки и технологий, появлением нового оружия, что влияет на формы и способы действия войск. Параллельно с поступлением высокотехнологичного вооружения и военной техники должны совершенствоваться и формы применения и способы действий войск", - поставил задачу военный министр.

Впрочем, Сергей Шойгу признал, что многое в данном направлении уже сделано. "Мы в данном вопросе не стоим на месте. В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-боевое дежурство", - рассказал в своем выступлении министр обороны России.

В то же время качественно повысили возможности наших войск поступающие на вооружение новые российские системы разведки. "Командно-разведывательная ударная система "Стрелец" позволяет поражать цели практически в реальном масштабе времени - через 8-12 минут после их обнаружения. Новые возможности по разведке и уничтожению объектов противника обеспечивает и применение беспилотной авиации", - сказал Сергей Шойгу.

В заключение министр обороны отметил, что результаты вторничной конференции поспособствуют дальнейшему развитию военной стратегии и оперативного искусства России.

Напомним, в феврале текущего года Сергей Шойгу уже делал заявление об изменении форм ведения современных военных конфликтов. "Во-первых, происходит расширение спектра военных конфликтов, к которым должны быть готовы Вооруженные силы. Во-вторых, коренным образом меняется характер боевых действий. В частности, противостояние в Сирии - это совершенно другой тип вооруженной борьбы, принципиально отличающийся от классических войн, в которых противником были регулярные армии", - отмечал министр.

В связи с этим Шойгу потребовал от руководителей всех звеньев военного управления не только иметь "обширные и разнообразные знания, но и развивать способность видеть и внедрять все новое и передовое, умело использовать боевой опыт, понимать перспективы развития армии и флота".

Иван Петров