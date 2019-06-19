National Interest попытался отыскать у J-20 русскую "ДНК"

Американское издание National Interest попыталось выяснить, как в России относятся к китайскому истребителю пятого поколения J-20 и насколько глубоки у этого самолета русские корни, имеется ли русская "ДНК".

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Российские перспективные истребители Су-57 идут в серийное производство. Уже сейчас запланированный контракт на 76 машин превышает заявленное изначально число этих самолетов – их предполагалось выпустить в количестве 60 штук. Отмечая этот факт, американское издание National Interest подчеркивает, что в связи с развернутым полномасштабным производством Россия ищет возможные рынки сбыта, рассматривая в качестве возможных клиентов Китай, Индию и Турцию.

Издание отмечает, что последние несколько лет китайские СМИ, пишущие на военную тематику, особенно внимательно следили за развитием программы Су-57; их - в основном положительные – комментарии же давно воспринимаются как один из признаков интереса Китая к российским машинам.

Но, как отмечает NI, вопрос редко задается в обратном порядке: что Россия думает о китайском истребителе пятого поколения J-20?

В то время как китайские комментаторы в большинстве своем крайне лояльны и комплементарны по отношению к Су-57, россияне дают гораздо более прохладную оценку J-20.

Россия скептически оценивает J-20

Рассказывая о проблематике, автор материала Марк Эпископос вспоминает статью "Российской Газеты" от 5 апреля (при этом называя RG видным изданием, пишущим на военную тематику). В ней давалась оценка возможным выгодам как российской стороны, так и Китая от потенциальной сделки по приобретению Су-57 видное российское. "Российская газета" тогда пришла к выводу, что Су-57 и J-20 оба хороши по своему, и каждый из самолетов выполняет свою оперативную задачу.

Если J-20 был спроектирован как малозаметный истребитель прорыва и подавления ПВО, способный уничтожать критически важные объекты и инфраструктуру, то Су-57 строился как машина завоевания превосходства в воздухе. "Сухой" жертвуют функциями малозаметности и атаки по наземным объектам в пользу сверхманевренности и способности действовать эффективнее чем противник в т.н. "собачьих свалках", то есть ситуации ближнего маневренного боя. Таким образом, отмечает Эпископос, "РГ" метко выделяет направленность российских экспортных аргументов: ВВС Китая должны приобрести Су-57 не как замену J-20, а как дополнение к нему.

Возможно, наиболее распространенным, если не спорным, аспектом российских комментариев к J-20 является повторяющееся утверждение о том, что китайцы черпали вдохновение из советского проекта истребителя пятого поколения "МиГ 1.44, который был представлен в 2000 году".

Русская ДНК J-20

По мнению National Interest в ДНК J-20 возможно присутствует русская составляющая. В качестве примера подобного взгляда на события National Interest приводит суждения Дмитрия Дрозденко, заместителя главного редактора российского военного издания "Арсенал Отечества": тот отмечает заметную схожесть J-20 со "злополучным МиГ 1.44", а также то, что Китай непублично использует двигатель АЛ-31Ф: ИА Salut сообщает, китайцы купили его за полмиллиарда долларов.

Схожей позиции, по мнению NI, придерживается и ведущее государственное информационное агентство России ТАСС, который дал ремарку о том, что китайцы напрямую обращались к дизайну российского истребителя при разработке J-20.

Что касается проблем с двигателем, российские военные комментаторы присоединяются к своим западным коллегам в их скептицизме относительно статуса двигателя WS-15, с которым должен был поставляться J-20. Вопросы надежности турбинных лопаток китайского двигателя так и остался висеть в воздухе: информация о том, что в 2018 году КНР удалось проблему решить оказалась несоответствующей действительности. В NI ее прямо называют спекуляцией.

Марк Эпископос отмечает, что хотя Москва и не заинтересована в покупке китайского истребителя, то, как она оценивает J-20, важно для последующего экспортного образа Су-57 и попыток его продажи в Китай.