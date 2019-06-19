Войти
19.06.2019
ЦАМТО

На авиасалоне в Ле Бурже подписаны соглашения на поставку самолетов Бе-200

826
0
+3
Бе-200ЧС
Бе-200ЧС на Singapore AirShow 2012.
Источник изображения: worlddefencenews.blogspot.com

ЦАМТО, 18 июня. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС принял участие в летной программе авиасалона в Ле Бурже, выполнив показательный полет и сброс воды. Самолет демонстрируется на одной из самых авторитетных европейских площадок спустя 20 лет после своей премьеры.

Демонстрационные полеты российской техники на авиасалоне возобновились после шестилетнего перерыва.

В ходе авиасалона подписано соглашение на поставку Бе-200ЧС в Чили между входящим в состав ОАК Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом (ТАНТК) имени Г.М.Бериева и чилийской компанией Asesorias СВР Ltda. Стороны договорились о поставке еще двух машин в рамках действующего контракта на пять самолетов.

От имени ТАНТК имени Г.М.Бериева документ подписан генеральным директором ПАО "Ил", генеральным директором – генеральным конструктором ТАНТК им. Г.М.Бериева Юрием Грудининым. Он сообщил, что первый контракт был заключен в сентябре 2018 года в рамках "Гидроавиасалона". Поставки планируется начать в 2020-2021 годах.

"Мы представляем уникальный самолет Бе-200, который является лучшим в своем классе. Самолет для пожаротушения способен взять на борт до 12 т воды за 15 сек. в режиме глиссирования на водоеме на расстоянии 750 м от очага пожара. Такого ни у кого нет. Сегодня мы представляем на рынке комплексное предложение, которое включает вместе с самолетом проект гидроаэропорта и систему послепродажного обслуживания", – заявил Ю.Грудинин журналистам.

Перспективные регионы для продвижения Бе-200 – Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. Помимо применения для тушения пожаров, потенциальных заказчиков интересуют возможности самолета-амфибии по выполнению патрульных и поисково-спасательных операций на море.

Противопожарная модификация самолета-амфибии Бе-200 имеет высокий экспортный потенциал и вызывает интерес, в том числе, у европейских заказчиков. Бе-200 неоднократно принимал участие в тушении лесных пожаров во Франции, Германии, Португалии, Италии, Греции, Малайзии, Индонезии, Китае. Его пилотировали французские, американские, итальянские пилоты, давшие высокую оценку его техническим характеристикам и возможностям.

В рамках авиасалона делегация ОАК также провела переговоры с индийскими партнерами по вопросам использования самолетов-амфибий Бе-200 для пассажирских перевозок. С Индией подписан меморандум о намерениях.

В 2003 году самолет-амфибия Бе-200ЧС был сертифицирован Авиационным регистром МАК по нормам АП-25. В 2007 г. было получено дополнение к сертификату типа, позволяющее использовать Бе-200ЧС для перевозки 43 пассажиров на маршрутах средней протяженности при базировании как на аэродромах, так и на воде. В 2010 году был получен европейский сертификат типа (EASA).

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. В данный момент самолет Бе-200ЧС серийно выпускается в Таганроге (Ростовская область).

Также делегация ОАК провела ряд встреч с представителями стран Европы, США и Латинской Америки, стран Юго-Восточной Азии по продвижению Бе-200 и других самолетов корпорации на рынки этих регионов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Индия
Индонезия
Италия
Китай
Малайзия
ОАЭ
Португалия
Россия
США
Франция
Чили
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
Ил
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Похожие новости
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
27.09.2010
"Гидроавиасалон-2010"
09.04.2010
Американцы присматриваются к самолету-амфибии Бе-200
31.03.2010
Полетом российского самолета Бе-200 закрылся чилийский авиасалон
15.09.2008
Салон гидроавиации в Геленджике выходит на новый уровень. Самые большие в мире самолеты-амфибии пошли в серийное производство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 6
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 19.06 15:48
  • 773
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 15:05
  • 16581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.06 14:19
  • 15
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 19.06 12:43
  • 28
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 12:28
  • 1
Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300
  • 19.06 12:14
  • 6
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 19.06 11:38
  • 10
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 19.06 11:36
  • 1
Русофобия лечится гиперзвуком
  • 19.06 11:35
  • 1
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
  • 19.06 11:21
  • 2
Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения
  • 19.06 10:50
  • 3
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 19.06 10:28
  • 4
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 09:19
  • 107
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.06 23:04
  • 2
"Романтика кончилась": куда бегут пилоты