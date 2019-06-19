На авиасалоне в Ле Бурже подписаны соглашения на поставку самолетов Бе-200

ЦАМТО, 18 июня. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС принял участие в летной программе авиасалона в Ле Бурже, выполнив показательный полет и сброс воды. Самолет демонстрируется на одной из самых авторитетных европейских площадок спустя 20 лет после своей премьеры.

Демонстрационные полеты российской техники на авиасалоне возобновились после шестилетнего перерыва.

В ходе авиасалона подписано соглашение на поставку Бе-200ЧС в Чили между входящим в состав ОАК Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом (ТАНТК) имени Г.М.Бериева и чилийской компанией Asesorias СВР Ltda. Стороны договорились о поставке еще двух машин в рамках действующего контракта на пять самолетов.

От имени ТАНТК имени Г.М.Бериева документ подписан генеральным директором ПАО "Ил", генеральным директором – генеральным конструктором ТАНТК им. Г.М.Бериева Юрием Грудининым. Он сообщил, что первый контракт был заключен в сентябре 2018 года в рамках "Гидроавиасалона". Поставки планируется начать в 2020-2021 годах.

"Мы представляем уникальный самолет Бе-200, который является лучшим в своем классе. Самолет для пожаротушения способен взять на борт до 12 т воды за 15 сек. в режиме глиссирования на водоеме на расстоянии 750 м от очага пожара. Такого ни у кого нет. Сегодня мы представляем на рынке комплексное предложение, которое включает вместе с самолетом проект гидроаэропорта и систему послепродажного обслуживания", – заявил Ю.Грудинин журналистам.

Перспективные регионы для продвижения Бе-200 – Юго-Восточная Азия и Латинская Америка. Помимо применения для тушения пожаров, потенциальных заказчиков интересуют возможности самолета-амфибии по выполнению патрульных и поисково-спасательных операций на море.

Противопожарная модификация самолета-амфибии Бе-200 имеет высокий экспортный потенциал и вызывает интерес, в том числе, у европейских заказчиков. Бе-200 неоднократно принимал участие в тушении лесных пожаров во Франции, Германии, Португалии, Италии, Греции, Малайзии, Индонезии, Китае. Его пилотировали французские, американские, итальянские пилоты, давшие высокую оценку его техническим характеристикам и возможностям.

В рамках авиасалона делегация ОАК также провела переговоры с индийскими партнерами по вопросам использования самолетов-амфибий Бе-200 для пассажирских перевозок. С Индией подписан меморандум о намерениях.

В 2003 году самолет-амфибия Бе-200ЧС был сертифицирован Авиационным регистром МАК по нормам АП-25. В 2007 г. было получено дополнение к сертификату типа, позволяющее использовать Бе-200ЧС для перевозки 43 пассажиров на маршрутах средней протяженности при базировании как на аэродромах, так и на воде. В 2010 году был получен европейский сертификат типа (EASA).

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. В данный момент самолет Бе-200ЧС серийно выпускается в Таганроге (Ростовская область).

Также делегация ОАК провела ряд встреч с представителями стран Европы, США и Латинской Америки, стран Юго-Восточной Азии по продвижению Бе-200 и других самолетов корпорации на рынки этих регионов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".