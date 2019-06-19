Бразилия может поставить ВМС Аргентины ДЭПЛ класса "Тупи"

ЦАМТО, 18 июня. По итогам состоявшихся в Буэнос-Айресе переговоров президентов Бразилии и Аргентины Жаира Болсонару и Маурисио Макри правительства двух стран подписали меморандум о взаимопонимании в области обороны.

Среди прочих инициатив, меморандум предусматривает возможность поставки ВМС Аргентины ДЭПЛ класса "Тупи" ("Тип-209/1400").

Первые две ДЭПЛ могут быть переданы в течение 2019 года, пройдут небольшой ремонт на предприятии Tandanor в Аргентине и будут приняты на вооружение аргентинского флота в 2020 году. Соглашение включает опцион на поставку в перспективе еще двух подлодок.

По словам министра обороны Бразилии генерала Фернандо Азеведо э Сильвы (Fernando Azevedo e Silva), меморандум является первым шагом к углублению сотрудничества в области обороны между двумя странами. Аргентина также рассматривает возможность покупки произведенных в Бразилии самолетов, в том числе KC-390 компании Embraer.

Как сообщал ЦАМТО, ДЭПЛ класса "Тупи", построенные в конце 1980-х – начале 1990-х гг., представляют собой относительно современные подлодки, которые могут повысить боеспособность флота любого южноамериканского государства.

Четыре ДЭПЛ класса "Тупи" ("Тип-209/1400") были построены по контракту, подписанному с немецкой компанией Howaldtswerke Deutsch Werft (HDW) в феврале 1984 года. Первая ДЭПЛ, "Тупи" (S-30), была собрана в Киле и принята на вооружение в 1989 году. Как планировалось, в Бразилии будут построены еще 6 подлодок серии. Однако с 1995 и 1999 гг. были изготовлены только три – (S-31) "Тамайо", (S-32) "Тимбра", (S-33) "Тапайо". Подлодка (S-34) "Тикуна", являющаяся улучшенным вариантом ДЭПЛ типа "Тупи", была сдана ВМС страны в марте 2005 года – после почти десяти лет строительства.

В мае 2019 года Бразилия приступила к поиску потенциальных покупателей четырех дизель-электрических подводных лодок класса "Тупи" ("Тип-209/1400"), которые планируется снять с вооружения после поставки новых НАПЛ класса "Риачуэло" ("Скорпен"). В частности власти Бразилии предложили приобрести ДЭПЛ военно-морским силам Аргентины и Перу. Как планируется, пятая подлодка, "Тикуна", также в конечном итоге будет продана.

На вооружении ВМС Аргентины до конца 2017 года состояли три построенные в Германии ДЭПЛ класса "Санта-Круз" (TR-1700). Одна из них, (S-42) "Сан Хуан", затонула 15 ноября 2017 года. Головная подлодка этой серии, (S-41) "Санта-Круз", в настоящее время проходит капитальный ремонт. Возвращение ее в состав флота запланировано на 2021 год. Из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания поставленная в 1974 году третья подлодка серии (S-31) "Сальта" не эксплуатируется с 2017 года и в основном используется для обучения.

Командование ВМС Аргентины стремится приобрести как минимум одну, а в идеале, две бывших в эксплуатации подводные лодки, которые могут быть быстро введены в боевой состав флота.