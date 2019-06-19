Войти
19.06.2019
ТАСС

Шойгу: ВКС России имеют возможность применять обычные авиабомбы как высокоточные

484
0
+1
Авиабомба ПБК-500У "Дрель"
Авиабомба ПБК-500У "Дрель".
Источник изображения: Сергей Птичкин/РГ

Министр обороны также добавил, что передовой опыт, полученный российскими военными в Сирии, активно внедряется в боевую учебу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Бомбардировщики Воздушно-космических сил России получили возможность применять обычные авиационные средства поражения как высокоточное оружие с отклонением от цели не более 15 м, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Российские бомбардировщики, оснащенные новыми прицельно-навигационными комплексами, способны применять обычные авиационные бомбы как высокоточное оружие с отклонением 10-15 м от цели", - сказал Шойгу во вторник, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Самолеты, оснащенные новым бортовым оборудованием, успешно применялись в ходе сирийской военной кампаний, при этом удалось в разы сократить время подготовки полетных заданий, сказал министр.

По его словам, передовой опыт, полученный российскими военными в Сирии, "активно внедряется в боевую учебу".

Шойгу напомнил, что впервые в ходе сирийской операции Вооруженные силы РФ "нанесли 166 ударов крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования по объектам террористов". "При этом за счет внедрения современных систем обработки и передачи данных мы в разы сократили время подготовки полетных заданий", - сказал глава.

Он отметил, что боевой опыт, полученный ВКС и военными советниками, нашел отражение в новых уставных документах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
12.03.2019
Русский отрезан: во Владивостоке разбился КамАЗ с "Панцирем-С"
12.03.2019
Россия протестировала в Сирии 316 образцов вооружения
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
20.09.2018
Заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
09.11.2017
Армия России стала высокоточной и высокоэкономичной
10.12.2015
Путин запретил вскрывать самописец сбитого Су-24 без международных экспертов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 6
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 19.06 15:48
  • 773
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 15:05
  • 16581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.06 14:19
  • 15
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 19.06 12:43
  • 28
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 12:28
  • 1
Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300
  • 19.06 12:14
  • 6
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 19.06 11:38
  • 10
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 19.06 11:36
  • 1
Русофобия лечится гиперзвуком
  • 19.06 11:35
  • 1
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
  • 19.06 11:21
  • 2
Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения
  • 19.06 10:50
  • 3
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 19.06 10:28
  • 4
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 09:19
  • 107
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.06 23:04
  • 2
"Романтика кончилась": куда бегут пилоты