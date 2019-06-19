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19.06.2019
ТАСС

Россия предложила Ирану совместно развивать ГЛОНАСС

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Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Речь идет о возможности размещения измерительной станции на территории исламской республики

ИСФАХАН /Иран/, 18 июня. /ТАСС/. Россия предложила Ирану сотрудничать в развитие навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, в том числе на территории Ирана. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак в рамках межправительственной комиссии по торговому-экономическом сотрудничеству двух стран.

"Предлагаем иранским партнерам рассмотреть перспективы совместного участия в развитии системы ГЛОНАСС. Речь идет о возможности размещения измерительной станции на территории Ирана", - сказал он.

Новак высоко оценил перспективы сотрудничества между двумя странами и рост торгового оборота. По его словам, дополнительный импульс странам придаст временное соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном, которое должно быть вскоре окончательно одобрено иранской стороной.

Также Новак отметил, что с Ираном продолжается рост взаиморасчетов в национальных валютах, которые в 2018 г. выросли почти на треть - до 35% от общей доли.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Иран
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
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